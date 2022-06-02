【品味投資】佳士得中國瓷器及工藝拍賣總成交達2.4億元　 清乾隆鬥彩大瓶以3,405萬元成交

佳士得中國瓷器及工藝精品拍賣已於本星期結束，總成交額達2.4億港元，約60%拍品成交價超逾高估價拍出。其中，在拍賣前備受矚目的拍賣品為清乾隆御製鬥彩萬福慶壽大瓶，成交價為3,405萬港元，拍賣所得的收益將用於海倫孟森威廉斯購藏基金。

【清乾隆御製鬥彩萬福慶壽大瓶於5月拍賣 最高估價5000萬：按此】

佳士得指，儘管市場近期有所波動，但瓷器、佛教銅器及雕塑、家具及玉雕等多元精品依然受到藏家熱烈歡迎。在是次拍賣的「望星樓藏清代官窯瓷器」系列中，拍賣成交價最高的拍品是清乾隆粉青釉浮雕蒼龍教子長頸瓶六字篆書刻款，成交價達1,725萬港元。

而在「重要中國瓷器及工藝精品」系列中，於拍賣前一直備受矚目、預料最高估價為5,000萬港元，同時於系列中最高成交價拍品為清乾隆鬥彩萬福慶壽雙螭龍耳大瓶六字篆書款，最終以3,405萬港元成交。

■佳士得中國瓷器及工藝精品焦點拍品成交價■

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責任編輯：區祖飛

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