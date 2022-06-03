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【理財個案】夫妻擬售出租樓套現900萬　目標製每年80萬被動收入　收息組合應點砌？

11:00 2022/06/03

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高薪工作雖然人人趨之如鶩，但愈是高薪，工作壓力可能就愈多。有讀者表示，擬沽出兩個出租物業，套現後再用約1,000萬元買股收息，希望能夠創造每年80萬元的被動收入。他表示，期望有足夠的股息收入後，他和太太可轉工減輕工作壓力，有關計劃是否可行？該收息組合又應如何組合？看看龔成是如何回答。

夫妻
男：44歲 女：32歲
家庭收入：11萬元
每月開支：5萬元 （包括物業供款）
物業：現有3層樓，都要供，2層出租（各有約8,000元租金收入），一層自住。
現金：約50萬元
股票：約170萬元

夫妻二人想將其中兩層物業放售，大約套現900萬元，並將這筆資金投入股票，想將現有的投資組合慢慢轉換成以收息為重心。

他們大約希望以本金1,100萬元收取7至8%股息，大約每年產出約80萬元被動收入。

他們想將900萬元分注投入以下股票：

當成功套現及分注投入後，他們都希望轉做一份較輕鬆的工作，維持大約家庭收入7至8萬元。另一個單位位於九龍區，市值約800萬元，亦會在兩年禁售期後放售，並將錢用在屯門購入3房單位自住。

如果計劃可行的話，他們的工作量會再減少，家庭收入可能只維持約6萬元。

龔成︰

如果你們希望透過收息股現金流，減少自己工作量，上述方法是可行。

相對於預期平均會有7%至8%回報，我覺得6%較為合理。

你所提及的收息股都有質素，我建議可同時參考以下收息股，作為組合一部份。

目標是5%、6%的股息率的收息股，例如： 

如果你能承受到風險，有些更有超過8%、10%的高息股，但股價就略有風險，要自己衡量：

配置收息股時緊記要平衡行業風險，單一企業和行業，不要佔組合15%和30%以上，銀行業更加不要高於組合20%，否則會有過度集中性風險。

現時組合股票中，建溢集團 （00638） 質素中等，不宜大注。另外比亞迪 （01211） 為潛力股，如果你無必要套現的話，可以持有多一段時間，待電動車發展成熟才出貨。

至於現有50萬元，你可以先保留。一方面作為你生活應急錢，另一方面，如果大市有明顯回調，你可以加大力度入貨。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

＝＝＝＝＝

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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