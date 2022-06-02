【收息股】下半年月月有息收組合　半年間可收息近$4000？

來到一年的中段，又是時候檢視自己的投資組合。若果要在下半年砌一個月月收息組合，可以在組合中放入甚麼股份呢？本網在藍籌股中選出會在7月至12月派息，並且是股息率最高的股份，組成一個下半年月月有息收組合！

■下半年月月有息收組合■

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在7月份及10月份，會派息兼股息率最高的選擇是中國海洋石油 （00883） 。不過要留意的是，雖然公司最新宣布派發每股1.18元股息，但此為特別息，所以今年7月份所派發的股息的水平會較往年同期高。若以過去2018至2020年度來看，7月份所派的末期息的派息水平介乎每股0.25至0.45元，而公司在2021年度不派末期息。

碧桂園 （02007） 過去兩個年度都在8月份及11月份派末期息，股息率逾8%。最新宣布2021年度派末期息0.1012元人民幣，不過較去年同期減少逾半，將會在8月12日派息，除淨日為6月7日。

中國石油化工 （00386） 的中期息一直都是在9月份派發，而且股息率超過15%，但2020年度曾沒有派發中期息，改為在11月份派特別息。另外，會在12月份派息的有新世界發展 （00017） ，其股息率逾6%，2020及2021年度所派的末期息約為每股1.5元。

值得留意的是，上圖的每月派息金額是參考該公司的最新公布作估算，不能確保往後的派息水平及派息月份都是一樣，因此以上組合只供參考，本網並不能保證在買入以上收息組合後能收到一樣金額的股息。除了以上組合外，投資者亦能根據自己的喜好及眼光，嘗試砌出自己的「月月有息收」組合。

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責任編輯：鄭樂怡

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