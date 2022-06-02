  • 31°C
香港時間 : 2022602日 (週四) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【收息股】下半年月月有息收組合　半年間可收息近$4000？

13:59 2022/06/02

分享：

分享：

來到一年的中段，又是時候檢視自己的投資組合。若果要在下半年砌一個月月收息組合，可以在組合中放入甚麼股份呢？本網在藍籌股中選出會在7月至12月派息，並且是股息率最高的股份，組成一個下半年月月有息收組合！

■下半年月月有息收組合■

    點擊圖片放大
    +4
    +3

在7月份及10月份，會派息兼股息率最高的選擇是中國海洋石油 （00883） 。不過要留意的是，雖然公司最新宣布派發每股1.18元股息，但此為特別息，所以今年7月份所派發的股息的水平會較往年同期高。若以過去2018至2020年度來看，7月份所派的末期息的派息水平介乎每股0.25至0.45元，而公司在2021年度不派末期息。

碧桂園 （02007） 過去兩個年度都在8月份及11月份派末期息，股息率逾8%。最新宣布2021年度派末期息0.1012元人民幣，不過較去年同期減少逾半，將會在8月12日派息，除淨日為6月7日。

中國石油化工 （00386） 的中期息一直都是在9月份派發，而且股息率超過15%，但2020年度曾沒有派發中期息，改為在11月份派特別息。另外，會在12月份派息的有新世界發展 （00017） ，其股息率逾6%，2020及2021年度所派的末期息約為每股1.5元。

值得留意的是，上圖的每月派息金額是參考該公司的最新公布作估算，不能確保往後的派息水平及派息月份都是一樣，因此以上組合只供參考，本網並不能保證在買入以上收息組合後能收到一樣金額的股息。除了以上組合外，投資者亦能根據自己的喜好及眼光，嘗試砌出自己的「月月有息收」組合。

想知更多收息股選擇，留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 收息之選

最新專欄文章 更多

【收息股】6月共24隻藍籌股除淨　一文看清除淨日期及最新派息
2022/05/25
【收息股】6月共24隻藍籌股除淨　一文看清除淨日期及最新派息
【收息股】受惠中國推動基建投資概念股　股息率最高逾17%
2022/05/19
【收息股】受惠中國推動基建投資概念股　股息率最高逾17%
【收息股】一年派4次息藍籌股　邊隻仍能維持年度派息不變？
2022/05/13
【收息股】一年派4次息藍籌股　邊隻仍能維持年度派息不變？
【收息股】美國加息銀行股受惠　盤點本地銀行股股息率　最高近6%
2022/05/05
【收息股】美國加息銀行股受惠　盤點本地銀行股股息率　最高近6%
【收息股】趁人民幣弱低吸中資股？　盤點中資企業指數成分股　股息率最高逾10厘
2022/04/27
【收息股】趁人民幣弱低吸中資股？　盤點中資企業指數成分股　股息率最高逾10厘
收息股 除淨 派息 中國海洋石油（00883） 新世界發展（00017） 碧桂園（02007） 藍籌股

下一篇文章

【職場你點睇】員工控訴DONKI香港邊賺兩億邊削待遇　「用洗手間都要管」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網上熱話】一家四口移民英國　帶住1,000萬去到唔使做？
【網上熱話】一家四口移民英國　帶住1,000萬去到唔使做？
【港元定存】多間銀行上調半年港元定存息率　年息最高近2厘！
【港元定存】多間銀行上調半年港元定存息率　年息最高近2厘！
【收息股】6月共24隻藍籌股除淨　一文看清除淨日期及最新派息
【收息股】6月共24隻藍籌股除淨　一文看清除淨日期及最新派息
【八達通銀包實名】八達通銀包用戶6月起未完成身份認證　將無法使用P2P付款及現金增值功能
【八達通銀包實名】八達通銀包用戶6月起未完成身份認證　將無法使用P2P付款及現金增值功能
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年2月7日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年2月7日）
【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（6月1日更新）
【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（6月1日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款