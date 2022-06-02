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【賞你食】旅發局推2萬套半價餐飲現金券　6月2日起逢周四早上10時開售（附詳情）

精明消費 13:26 2022/06/02

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旅發局宣布，推出新一浪「賞你食」餐飲優惠，由今日（2日）起一連6星期推出共2萬套半價現金券，當中涵蓋逾160個「優質旅遊服務」計劃認可餐飲商戶、超過800間本地餐廳，想查看參與商戶名單可按此

在推廣期內，市民可以半價即100元及200元，購買分別為200元及400元兩款現金券，並在選定的餐廳用膳時使用。現金券全部共2萬套，名額有限，售完即止。

■按圖看如何購買及使用現金券■

    點擊圖片放大

「賞你食」詳情

  • 合作夥伴：OpenRice
  • 現金券種類（每人限購各一套）：以100元購買原價200元現金券（一套4張﹑每張50元）；以200元購買原價400元現金券（一套2張﹑每張200元）
  • 購買日期：2022年6月2日至7月13日（逢星期四早上10時開始發售）
  • 名額：合共 20,000 個
  • 活動網站：https：//feastsntreats.openrice.com/index.html

 

責任編輯：鄭樂怡

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

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欄名 : 消費錦囊

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