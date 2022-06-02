【賞你食】旅發局推2萬套半價餐飲現金券　6月2日起逢周四早上10時開售（附詳情）

旅發局宣布，推出新一浪「賞你食」餐飲優惠，由今日（2日）起一連6星期推出共2萬套半價現金券，當中涵蓋逾160個「優質旅遊服務」計劃認可餐飲商戶、超過800間本地餐廳，想查看參與商戶名單可按此。

在推廣期內，市民可以半價即100元及200元，購買分別為200元及400元兩款現金券，並在選定的餐廳用膳時使用。現金券全部共2萬套，名額有限，售完即止。

■按圖看如何購買及使用現金券■

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「賞你食」詳情 合作夥伴： OpenRice

OpenRice 現金券種類（每人限購各一套）： 以100元購買原價200元現金券（一套4張﹑每張50元）；以200元購買原價400元現金券（一套2張﹑每張200元）

以100元購買原價200元現金券（一套4張﹑每張50元）；以200元購買原價400元現金券（一套2張﹑每張200元） 購買日期： 2022年6月2日至7月13日（逢星期四早上10時開始發售）

2022年6月2日至7月13日（逢星期四早上10時開始發售） 名額： 合共 20,000 個

合共 20,000 個 活動網站：https：//feastsntreats.openrice.com/index.html

責任編輯：鄭樂怡

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