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【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升　波動市部署優質股良機？嘉信理財林長傑為你分析（立即收看）

個人增值 19:50 2022/06/06

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美國4月個人消費開支（PCE）物價指數按年升6.3%，略高過預期的6.2%；撇除通能源及食品的核心PCE物價按年升4.9%，符合預期。美國通脹現回落迹象，聯儲局會否減慢加息步伐？市場憂慮經濟衰退風險趨升，到底衰退是否真的有機會出現？在各種不明朗因素影響下，如何影響各資產部署？《ET財智TALK》請來嘉信理財理財顧問林長傑，為大家分析宏觀環境，以及展望在美股市場中，有哪些板塊值得留意。

立即收看：video.hket.com/video/3269825

Time Code
00：45 今年上半年股債雙殺 商品表現一支獨秀
01：30 股債貨幣陷熊市 情況屬罕見
01：50 標普500暫脫離熊市
02：20 美債孳息率持續上升 不利債市
03：15 今年以來股債大幅回調 市況類似70年代
04：20 各類型投資主題回調 如何預測未來走勢？
04：55 虛擬貨幣屬低品質投資 難再主導主場
05：55 通脹高企 經濟衰退會否有機會出現？
06：50 美國商品通脹自2月起已回調
07：35 美國服務業通脹仍在上升 通脹壓力仍重
07：50 美國樓市持續上升 減弱消費意慾
09：40 美國經濟將現超級風暴？如何預測經濟衰退？
10：10 從債息倒掛看衰退機會 隨聯儲局加息將收窄
11：30 美企高管憂慮經濟前景 信心連續4季下跌
12：00 美國企業憂盈利下降 擬裁員、減慢招聘步伐
13：35 標普500暫未算陷熊市 未來前景如何分析？
14：30 標普500最長熊市僅2年多 最短僅為33日
14：40 長綫投資者不宜捕捉入市時機
15：30 宜分散投資 挑選優質股
15：45 優質股3大指標：強現金流、盈利前景及財務狀況
16：30 投資者未算看太淡 擬入市博反彈
16：50 投資者要留意加息周期市況波動
17：45 美股看跌看漲比例反映 投資情緒未算太恐慌
18：40 聰明錢信心仍偏強 反映是時機入市吸納？
19：15 聰明錢信心反映 或現短綫反彈
20：00 市況波動應否增持現金？
20：45 持續投資為何重要？摸底遲入市回報或更差
21：50 板塊輪動迅速 投資者難捕捉
22：10 股債現金比重應如何調配？

 

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

重溫上集：【ET財智Talk】本港樓市漸穩　加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

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欄名 : ET財智TALK

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