【報稅2022】稅務局派247萬份報稅表　納稅人可先申報預期住宅租金扣稅資料

報稅季節又到，稅務局局長譚大鵬宣布，周三（6月1日）起派發247萬份2021至22課稅年度個別人士報稅表，包括56萬份電子報稅表及191萬份紙本報稅表，網上報稅人士今日可在稅局網站查閱。納稅人須在1個月內，即7月2日成之前邀交，如使用電子報稅則可寬限一個月至8月2日，而今次報稅，將落實預算案中提出的百分百薪俸稅寬減。

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財算案建議2022至23課稅年度起，薪俸稅和個人入息稅將設立住宅租金稅項扣除，納稅人可以申索扣除由其本人或同住配偶以租客身分就有課稅年度繳付合資格住宅處所的租金，每年的扣除上限為10萬元。稅務局指，納稅人可在新稅表的第10A部填寫預期2022至23課稅年度繳付的住宅租金資料，局方在評核該年暫繳稅時會考慮有關扣除，但仍要待立法會審議落實，才會正式執行。

譚大鵬指，鼓勵納稅人透過「稅務易」電子服務平台提交報稅表，不但方便、安全又環保，更可確保報稅表能準時送達稅務局。他提醒選擇以郵寄方式遞交報稅表的納稅人，須留意投寄時有否支付足額郵資，以確保稅務文件能妥善寄到稅務局。

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稅務局表示，2021至22年度整體稅收為3,785億元，再創新高，較上一個年度多大約477億元，升幅14%。譚大鵬指，稅收的上升主要來自於利得稅的上升，由1,355億元升至1,673億元，增加318億元，增幅有23%。

另外薪俸稅收則從750億元增至755億元，升幅僅有1%。他分析指，受到經濟環境轉差影響，不少人因為收入減少而跌出稅收網，令納稅人數字減少。

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責任編輯：李瑩

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