【投資分析】施羅德調高今年全球通脹預測至4.7%　哪些行業具定價力可保盈利？

俄烏戰事至今仍未平息，汽油價格乃至食品價格持續上漲，令通脹壓力席捲全球。歐美主要經濟體的通脹率已升至數十年高位。施羅德投資亞洲區多元資產管理總監于學宇認為，通脹不會成為一種長期維持的狀況，但未來一段時間都不似有降溫跡象。施羅德最新將今年全球通脹率的預測提升至4.7%，2023年大幅回落至2.8%。

施羅德指出，通脹於短期內居高不下，意味着企業營運將面臨更高的材料、能源和運輸成本。若企業無法向消費者轉嫁成本，利潤則有可能會受到擠壓，致使投資者不得不關注成本上漲相關的風險。然而，由於目前市場上只有某些行業有能力藉着加價抵銷通脹的負面影響，因此定價能力於年內將是影響企業盈利狀況的關鍵因素。

有機及可持續食品需求遞增

施羅德指表示，在發掘擁有定價能力企業的過程中，可持續食品和水資源是值得留意的行業。除了行業與「環境及可持續發展」大趨勢密不可分，當中的龍頭企業不僅掌握策略定位的大權，能夠以加價的方式將成本上漲壓力轉嫁予消費者，藉此對冲通脹風險，更可從持續的需求中受惠。

目前，全球糧食和水資源系統存在不可持續的問題，全球人口數目持續增長亦正在加重糧食和水資源系統的負擔。據估計，在2050年或之前，全球將需要在提升糧食和水資源效率、可持續性方面投資高達30萬億美元，以滿足全球100億人口的需求。相關行業的冒起令新對策出現，透過低排放、低浪費及高產出的方式生產糧食和飲料。

隨着消費者追求更高質量和更健康的食品，大眾的飲食習慣漸漸出現了變化。留意到市場對有機及可持續食品的需求不斷提高，植物奶、肉類替代品等不乏支持者，相信能夠及時轉型的企業可捕捉當中的商機。

供需缺口增企業定價能力

除了飲食習慣方面的改變，「城市及生活方式」亦在科技進步等因素影響下飛快發展。例如網上購物愈趨普及，不單重塑了消費者的購物模式，更掀起了零售業的結構性轉變。

目前，多個市場的電子商貿消費已佔總銷售額40%以上，同時帶動存儲和倉庫的需求。鑒於存儲和倉庫設施供應仍有待跟上需求步伐，業內企業將擁有較強的定價能力，加上增長空間可期，在目前通脹環境下可望造好。

大宗商品前景續看俏

然而，央行貨幣政策以至地緣政局稍有風吹草動，都有可能觸發市場震盪。有鑒於此，目前對股票和政府債券抱持相對審慎的態度。

在傳統的股票和債券以外，投資者亦可考慮加入不同資產類別，透過提升投資組合的多元性，以在回報和風險管理間取得較佳的平衡。目前對大宗商品前景持相對正面的看法，預料黃金將在地緣政治及通脹風險升溫的情況下受到支持。此外，由於環球糧食供應鏈受阻的情況仍未解除，相信農產品表現亦將因為價格上漲而造好。不過，能源走勢仍將因俄烏局勢及個別地區疫情而存在變數，投資者需多加留意。

責任編輯：陳玉蓮

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