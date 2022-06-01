  • 29°C
香港時間 : 2022601日 (週三) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資分析】施羅德調高今年全球通脹預測至4.7%　哪些行業具定價力可保盈利？

個人增值 18:58 2022/06/01

分享：

分享：

俄烏戰事至今仍未平息，汽油價格乃至食品價格持續上漲，令通脹壓力席捲全球。歐美主要經濟體的通脹率已升至數十年高位。施羅德投資亞洲區多元資產管理總監于學宇認為，通脹不會成為一種長期維持的狀況，但未來一段時間都不似有降溫跡象。施羅德最新將今年全球通脹率的預測提升至4.7%，2023年大幅回落至2.8%。

施羅德指出，通脹於短期內居高不下，意味着企業營運將面臨更高的材料、能源和運輸成本。若企業無法向消費者轉嫁成本，利潤則有可能會受到擠壓，致使投資者不得不關注成本上漲相關的風險。然而，由於目前市場上只有某些行業有能力藉着加價抵銷通脹的負面影響，因此定價能力於年內將是影響企業盈利狀況的關鍵因素。

有機及可持續食品需求遞增

施羅德指表示，在發掘擁有定價能力企業的過程中，可持續食品和水資源是值得留意的行業。除了行業與「環境及可持續發展」大趨勢密不可分，當中的龍頭企業不僅掌握策略定位的大權，能夠以加價的方式將成本上漲壓力轉嫁予消費者，藉此對冲通脹風險，更可從持續的需求中受惠。

目前，全球糧食和水資源系統存在不可持續的問題，全球人口數目持續增長亦正在加重糧食和水資源系統的負擔。據估計，在2050年或之前，全球將需要在提升糧食和水資源效率、可持續性方面投資高達30萬億美元，以滿足全球100億人口的需求。相關行業的冒起令新對策出現，透過低排放、低浪費及高產出的方式生產糧食和飲料。

隨着消費者追求更高質量和更健康的食品，大眾的飲食習慣漸漸出現了變化。留意到市場對有機及可持續食品的需求不斷提高，植物奶、肉類替代品等不乏支持者，相信能夠及時轉型的企業可捕捉當中的商機。

供需缺口增企業定價能力

除了飲食習慣方面的改變，「城市及生活方式」亦在科技進步等因素影響下飛快發展。例如網上購物愈趨普及，不單重塑了消費者的購物模式，更掀起了零售業的結構性轉變。

目前，多個市場的電子商貿消費已佔總銷售額40%以上，同時帶動存儲和倉庫的需求。鑒於存儲和倉庫設施供應仍有待跟上需求步伐，業內企業將擁有較強的定價能力，加上增長空間可期，在目前通脹環境下可望造好。

大宗商品前景續看俏

然而，央行貨幣政策以至地緣政局稍有風吹草動，都有可能觸發市場震盪。有鑒於此，目前對股票和政府債券抱持相對審慎的態度。

在傳統的股票和債券以外，投資者亦可考慮加入不同資產類別，透過提升投資組合的多元性，以在回報和風險管理間取得較佳的平衡。目前對大宗商品前景持相對正面的看法，預料黃金將在地緣政治及通脹風險升溫的情況下受到支持。此外，由於環球糧食供應鏈受阻的情況仍未解除，相信農產品表現亦將因為價格上漲而造好。不過，能源走勢仍將因俄烏局勢及個別地區疫情而存在變數，投資者需多加留意。

 

責任編輯：陳玉蓮

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【投資分析】股市反彈能否持續？　分析：市場短期波動長遠仍樂觀
今日
【投資分析】股市反彈能否持續？　分析：市場短期波動長遠仍樂觀
【理財調查】三分之二香港情侶缺未來財務規劃　更樂於優先作旅遊計劃
2022/05/31
【理財調查】三分之二香港情侶缺未來財務規劃　更樂於優先作旅遊計劃
【健康增值】基因改造番茄即將上市　增維他命D來源
2022/05/28
【健康增值】基因改造番茄即將上市　增維他命D來源
【投資分析】亞洲半導體、科技股近月股價慘烈要止蝕？　施羅德教路分析長期趨勢
2022/05/26
【投資分析】亞洲半導體、科技股近月股價慘烈要止蝕？　施羅德教路分析長期趨勢
【經濟分析】瑞聯銀行調低中國全年經濟增長至3.7%　料穩經濟措施不會刺激下半年大幅反彈
2022/05/26
【經濟分析】瑞聯銀行調低中國全年經濟增長至3.7%　料穩經濟措施不會刺激下半年大幅反彈
財富及資產管理 電子商貿 星展銀行 疫情 樓價 施羅德 電子支付 大行報告 貨幣政策 財務自由

下一篇文章

樓換樓唔一定要先賣後買　售後租回有咩利弊？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【職場奇聞】1個鐘食飯唔係必然！　《僱傭條例》無條文規管用膳時間
【職場奇聞】1個鐘食飯唔係必然！　《僱傭條例》無條文規管用膳時間
風險傻傻分不清　隨時輸身家！　投資前先了解期權是甚麼
風險傻傻分不清　隨時輸身家！　投資前先了解期權是甚麼
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月31日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月31日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款