【消費優惠】夏麵館將軍澳店指定套餐第2份7折　友和激安祭指定產品低至8元

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.夏麵館：將軍澳店指定套餐第2份7折



夏麵館將軍澳店一周年誌慶，推出6月堂食優惠，只要惠顧午市/下午茶套餐，即可享第2份7折優惠，晚市飲品更一律半價，優惠期至6月30日。

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2. 友和：激安祭指定產品低至8元



友和進行6月激安祭，由6月1日至6月18日，一連18日逾23,000款熱賣商品大促銷，指定產品更低至8元，每晚凌晨12時開賣。優惠人氣產品包括Apple iPhone 13 256GB、Nintendo Switch OLED遊戲套裝、CosBeauty IPL 30萬發脫毛機 、Dyson Supersonic HB08風筒、WalkingPad X21雙折置跑步機、ILife A10s 掃地拖地二合一機械人等。

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3. Aeon：心動價商品低至25折

Aeon推出新一期心動價商品優惠，有齊點心、雜貨、零食、家品、床品等熱賣商品，北海道特選3.6牛乳都只係24.9元。部分商品更以低至25折發售。

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撰文：hket小編

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