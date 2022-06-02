【消費優惠】卓悅年中感謝祭 買滿$668減$60 精明消費 10:30 2022/06/02 分享： 分享： 卓悅舉行年中感謝祭，各類美妝護膚、生活家電、防疫用品以優惠價發售，只要在卓悅結帳時輸入優惠碼「SHOP618」，買滿668即減60元；買滿888元再送60元優惠券！優惠期至6月18日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月2日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月2日） 【消費優惠】Ocean Three6月美食優惠 八爪魚刺身片優惠價38元/包 今日 【消費優惠】Ocean Three6月美食優惠 八爪魚刺身片優惠價38元/包 【貸款優惠】富邦「EZ Cash」私人貸款推廣 成功申請可獲高達2,300元獎賞 2022/06/01 【貸款優惠】富邦「EZ Cash」私人貸款推廣 成功申請可獲高達2,300元獎賞 【消費優惠】Mr. Steak生日優惠 4人同行1人免費 2022/06/01 【消費優惠】Mr. Steak生日優惠 4人同行1人免費 【消費優惠】雀巢eShop限時優惠 DREYER’S皇牌雪條多件裝$35/盒 2022/06/01 【消費優惠】雀巢eShop限時優惠 DREYER’S皇牌雪條多件裝$35/盒 網上購物 家品 香港經濟日報 美妝 香港 家電 經濟 卓悅 美容 著數優惠