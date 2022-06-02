  • 30°C
香港時間 : 2022602日 (週四) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】卓悅年中感謝祭　買滿$668減$60

精明消費 10:30 2022/06/02

分享：

分享：

卓悅舉行年中感謝祭，各類美妝護膚、生活家電、防疫用品以優惠價發售，只要在卓悅結帳時輸入優惠碼「SHOP618」，買滿668即減60元；買滿888元再送60元優惠券！優惠期至6月18日。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月2日）
今日
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月2日）
【消費優惠】Ocean Three6月美食優惠　八爪魚刺身片優惠價38元/包
今日
【消費優惠】Ocean Three6月美食優惠　八爪魚刺身片優惠價38元/包
【貸款優惠】富邦「EZ Cash」私人貸款推廣　成功申請可獲高達2,300元獎賞
2022/06/01
【貸款優惠】富邦「EZ Cash」私人貸款推廣　成功申請可獲高達2,300元獎賞
【消費優惠】Mr. Steak生日優惠　4人同行1人免費
2022/06/01
【消費優惠】Mr. Steak生日優惠　4人同行1人免費
【消費優惠】雀巢eShop限時優惠　DREYER’S皇牌雪條多件裝$35/盒
2022/06/01
【消費優惠】雀巢eShop限時優惠　DREYER’S皇牌雪條多件裝$35/盒
網上購物 家品 香港經濟日報 美妝 香港 家電 經濟 卓悅 美容 著數優惠

上一篇文章

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月2日）

下一篇文章

【報稅2022】稅務局派247萬份報稅表　納稅人可先申報預期住宅租金扣稅資料
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【報稅2021】網上報稅只需3個步驟　期限可延長一個月！
【報稅2021】網上報稅只需3個步驟　期限可延長一個月！
【交稅2021】點解要交暫繳稅？　咩情況下可以申請緩繳？
【交稅2021】點解要交暫繳稅？　咩情況下可以申請緩繳？
職場新人未收到稅單　是否仍要報稅？
職場新人未收到稅單　是否仍要報稅？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
填報稅表攻略　5大可扣稅項目逐個睇
填報稅表攻略　5大可扣稅項目逐個睇
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款