【NFT】實惠夥本地藝術家推綠色NFT　購物滿300元加會員積分即可換領（附詳情）

創造及出售非同質化代幣（NFT）作品成為不少藝術家的新出路。實惠（Pricerite）與集團旗下科技創新公司Innoverse率先攜手合作推出Articoin，與本地藝術家合作推出NFT作品。即日起至6月30日，於實惠買家品滿300元即可換領NFT一枚，每款限量1000個，先到先得。同時，實惠亦會在九龍灣Megabox分店舉行綠色NFT本地藝術的NFT展示區，讓顧客親身觀賞3個藝術品。

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實惠與本地藝術家Daphne Wong、Alan Wong及Chow Lee合作推出NFT作品。即日起至6月30日，於全綫分店及網店購買家品滿300元，即可於網上以300分會員積分登記換領NFT一枚，參考價值為每枚 0.1 ETH（約1,519港元），每款限量1000個，先到先得。與此同時，顧客亦可獲得ESG（環境、社會和企業管治）電子證書一張，以證明顧客對ESGs和SDGs（聯合國永續發展目標）的支持。

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綠色NFT買賣零碳足跡

實惠指，希望藉這次與合作，應用嶄新科技推廣環保與藝術，並提升公眾對NFT的認識。參與Articoin的藝術家亦能透過平台讓作品在區塊鏈市場中產生價值，且在往後每一次交易中均能獲得版稅分成，支持他們繼續創作。

有指鑄造一個NFT的碳足跡相等於一個城市⼈超過一個月的⽤電量。實惠指，Articoin使用綠色區塊鏈（NOIZ Chain），用硬碟容量證明（Proof-of-Capacity，PoC）的去中心化挖礦技術，⽤電量大幅減少。透過Articoin更可以碳信⽤為交易作碳中和抵銷處理（Carbon Offset），從而真正做到買賣零碳足跡。

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Articoin活動詳情

日期：即日起至6月30日

藝術品展出地點： 九龍灣Megabox 5/F Pricerite 實惠

換領NFT方法：購買家品滿300元，在網上以300分會員積分登記換領NFT一枚。

責任編輯：李瑩

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