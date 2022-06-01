  • 29°C
香港時間 : 2022601日 (週三) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】實惠夥本地藝術家推綠色NFT　購物滿300元加會員積分即可換領（附詳情）

個人增值 18:11 2022/06/01

分享：

分享：

創造及出售非同質化代幣（NFT）作品成為不少藝術家的新出路。實惠（Pricerite）與集團旗下科技創新公司Innoverse率先攜手合作推出Articoin，與本地藝術家合作推出NFT作品。即日起至6月30日，於實惠買家品滿300元即可換領NFT一枚，每款限量1000個，先到先得。同時，實惠亦會在九龍灣Megabox分店舉行綠色NFT本地藝術的NFT展示區，讓顧客親身觀賞3個藝術品。

【跑步賺幣應用程式STEPN將清查內地用戶 7月15日起停止服務：按此

實惠與本地藝術家Daphne Wong、Alan Wong及Chow Lee合作推出NFT作品。即日起至6月30日，於全綫分店及網店購買家品滿300元，即可於網上以300分會員積分登記換領NFT一枚，參考價值為每枚 0.1 ETH（約1,519港元），每款限量1000個，先到先得。與此同時，顧客亦可獲得ESG（環境、社會和企業管治）電子證書一張，以證明顧客對ESGs和SDGs（聯合國永續發展目標）的支持。

【852便利店推首個虛擬與現實NFT 會員可享永久免費着數任拎？：按此

綠色NFT買賣零碳足跡

實惠指，希望藉這次與合作，應用嶄新科技推廣環保與藝術，並提升公眾對NFT的認識。參與Articoin的藝術家亦能透過平台讓作品在區塊鏈市場中產生價值，且在往後每一次交易中均能獲得版稅分成，支持他們繼續創作。

有指鑄造一個NFT的碳足跡相等於一個城市⼈超過一個月的⽤電量。實惠指，Articoin使用綠色區塊鏈（NOIZ Chain），用硬碟容量證明（Proof-of-Capacity，PoC）的去中心化挖礦技術，⽤電量大幅減少。透過Articoin更可以碳信⽤為交易作碳中和抵銷處理（Carbon Offset），從而真正做到買賣零碳足跡。

    點擊圖片放大
    +2

Articoin活動詳情
日期：即日起至6月30日
藝術品展出地點： 九龍灣Megabox 5/F Pricerite 實惠
換領NFT方法：購買家品滿300元，在網上以300分會員積分登記換領NFT一枚。

責任編輯：李瑩

 

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【名品熱話】Gucci x Oura智能戒指售8,500元　呢個功能最啱女士用！
2022/05/31
【名品熱話】Gucci x Oura智能戒指售8,500元　呢個功能最啱女士用！
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至5月27日）
2022/05/27
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至5月27日）
【NFT】跑步賺幣應用程式STEPN將清查內地用戶　7月15日起停止服務
2022/05/27
【NFT】跑步賺幣應用程式STEPN將清查內地用戶　7月15日起停止服務
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月25日）
2022/05/26
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月25日）
【勞力士Rolex】買股失利不如投資「撈」？　5款升值能力最強勞力士　4年間升值逾3倍
2022/05/25
【勞力士Rolex】買股失利不如投資「撈」？　5款升值能力最強勞力士　4年間升值逾3倍
經濟 NFT 香港

上一篇文章

樓換樓唔一定要先賣後買　售後租回有咩利弊？

下一篇文章

【投資分析】股市反彈能否持續？　分析：市場短期波動長遠仍樂觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

風險傻傻分不清　隨時輸身家！　投資前先了解期權是甚麼
風險傻傻分不清　隨時輸身家！　投資前先了解期權是甚麼
【職場奇聞】1個鐘食飯唔係必然！　《僱傭條例》無條文規管用膳時間
【職場奇聞】1個鐘食飯唔係必然！　《僱傭條例》無條文規管用膳時間
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月31日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月31日）
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款