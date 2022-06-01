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【投資分析】股市反彈能否持續？　分析：市場短期波動長遠仍樂觀

個人增值 16:21 2022/06/01

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景順首席全球市場策略師Kristina Hooper對於上周全球股市出現強勁反彈發表分析，認為很難確切地推測出是甚麼原因促成了這次反彈，但相信這是多種因素共同作用的結果。

Hooper指，第一個因素是聯儲局意識到強硬言論已經帶來一些壓力，金融狀況已經顯著收緊。當局的會議紀錄顯示，預計會在接下來的兩次會議上各加息50個基點，然後評估下一步將如何走向，這可能導致之後採取不太激進的緊縮路徑。而這對聯儲局著力實現「軟着陸」來說至關重要。另外，歐洲股市上周亦也出現得不錯的漲幅。歐洲央行行長拉加德表示，她計畫在9月底前逐步退出負利率時代。

儘管上周中國股市的回報不太理想，但中國股市在過去一個月中一直在反彈。反彈不僅限於股市。事實上，全球債券最近幾天一直在上漲。此外，許多固定收益子資產類別的收益率看起來比幾個月前更具吸引力。

市場短期波動長遠仍樂觀

Hooper預計，市場短期內會出現更多波動，但對長期的可持續復甦持樂觀態度。聯儲局從本周開始實施量化緊縮。這不是在上一輪緊縮中看到的那種保守、相對微小的資產負債表縮減水準。這是「加速版的量化緊縮」，它可能會在短期內影響市場。

歐盟成員國領導人已就2022年底前禁止從俄羅斯進口石油達成協議。她認為，這將對全球股市情緒不利。此外，鑒於俄烏衝突導致的大宗商品價格及供應鏈衝擊，通脹在短期仍有可能加劇。

隨着股票市場觸底，未來幾周和幾個月內可以尋找股票投資機會，並開始進行平均成本投資。中國股票蘊含投資機會，估值非常有吸引力。此外，預計貨幣政策將繼續寬鬆，而且將有強有力的財政刺激措施。

 

責任編輯：鄭樂怡

 

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

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