【職場你點睇】員工控訴DONKI香港邊賺兩億邊削待遇　「用洗手間都要管」

世界大趨勢走向打工仔要Work-Life Balance，企業亦要加薪及增加福利才能留住員工。不過，深受港人喜愛的日本零商超市DON DON DONKI，卻爆出員工糾紛。

香港百貨、商業僱員總會、零售及批發從業員協會，以及電器及影音從業員協會聯合發聲明表示，收到DONKI員工求助，指DONKI早前突然要求員工簽訂新的員工合約，部分員工的薪酬較原有合約減少，而且公司更要求員工於數日內簽署，不接受便需要辭去職務。有員工不同意決定離職，更被拒絕發離職證明。



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在疫情下，今年各行各業都大受打擊，但超市的生意並沒有因為疫情而受打擊，有員工指出，至去年6月底的財年，DONKI在香港經營溢利折合相當於1.98億港元，但近期消息傳出，公司或計劃今年年底增加工作天數，由現時「五天工作周」加長至「六天工作周」，每周工作54小時。

根據資料顯示，目前DONKI在港共有8間分店，分布在九龍灣、尖沙咀、小西灣、將軍澳、荃灣、銅鑼灣、中環及屯門；另有3間鮮選壽司店。

責任編輯：陳玉蓮

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