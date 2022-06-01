【投資策略】入市尋寶買股要知的3個關鍵數字

在分析一家公司時，你可以使用許多指標來深入了解其運營和財務狀況。以下是這三個十分有用指標。假如想在目前發掘潛力股必須要認識。

1、市盈率（P/E）

投資者不應該只看股票的價格來判斷它是便宜還是昂貴； 15元的股票不一定較150元的股票便宜。投資者應使用市盈率 （P/E） 等指標來確定股票在當前價格下是否具有良好價值。市盈率將公司的股價與其每股盈利（EPS） 進行比較，是確定企業是否被高估或低估的最佳方法之一。

使用市盈率時，重要的是要比較同一行業的公司。例如，將騰訊 （00700） 的市盈率與中石油 （00883） 的市盈率進行比較，可能不會得到最好的見解。相反，將騰訊與網易 （09999） 或阿里巴巴 （09988） 進行比較會更有意義。根據經驗，如果一家公司的市盈率顯著低於其他可比公司，那麼很可能被低估了。

2. 自由現金流

儘管它看起來與利潤相似，但自由現金流是一個不同的指標，通常衡量公司在考慮資本支出後的收入。對於投資者而言，公司的自由現金流可以洞察其財務狀況和潛力。潛力的出現是因為自由現金流是企業用於支付股息、償還債務、回購股票甚至進行收購等活動的方式。

如果沒有（或為負）自由現金流，公司用於這些關鍵活動的資本可能有限。對於想要投資於支付股息的公司的投資者來說，了解自由現金流尤為重要。如果一家公司支付的股息高於其自由現金流，這通常不是一個好跡象。強勁的自由現金流是公司財務狀況良好的指標，尤其在經濟下行及資本市場相對緊張的環境下。另外，大家要留意，擁有很多資產但欠缺現金正流入的公司同樣是具危險性，不能忽視風險。

3. 資產負債率

投資者可以通過將總債務除以股東權益來計算公司的債務權益比率。這個數字讓你知道公司有多少運營是通過債務融資的，一般來說，比率愈高，公司承擔的風險就愈大。有些行業，就其性質而言，比其他行業需要更多的債務。這就是為甚麼最好比較同一行業內公司之間的債務權益比率，以了解哪些公司的債務水平存在問題。

對於支付股息的公司來說，擁有大量債務會增加他們在經濟困難時期可能不得不削減股息的機會。如果一家公司承擔債務以維持其股息，那是一個危險信號。財務狀況良好的公司應該能夠從利潤中支付股息，而不是通過承擔債務。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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