亞洲智能物流的機遇及可持續發展

▲ 菜鳥物流科技事業部總經理丁宏偉博士

電子商務和跨境貿易的蓬勃發展，使亞洲成為全球物流樞紐，並具有進一步增長的巨大潜力。事實上，麥肯錫預料在2020至2025年期間，超過一半（57%）的全球電子商務物流市場增長將來自亞洲地區。隨著行業擴張，預計物流行業對電子化和科技投資的需求將會增加，為物流企業帶來增長機會。加上消費者要求更快捷普惠的物流服務，驅使物流公司需要不時優化營運流程以維持敏捷性和整體時效。

雖然現時的供應鏈危機正影響全球經濟，並加快電子化普及，但仍具有更高效率、生產力和可持續性發展的空間。亞洲在經濟復甦中處於領先位置，但在電子化方面，市場之間的差距仍然很大。採用新興技術是增強該行業能力和增強供應鏈韌性的戰略要務。

利用科技提高物流的可持續性發展

電子商務及其相關物流功能的快速增長的同時，我們也持續在關注如何提升其可持續性。我們十分重視這一點，而且認為在業務中優先考慮可持續性不再是一種選擇，而是必要之舉。

這正是為什麼我們將可持續發展加入菜鳥的業務流程，並在運營過程中推動綠色業務，包括發展環保包裝，以及透過社區和校園的菜鳥驛站推動全國回收計劃。

要將綠色元素實踐到價值鏈的各個環節，從而提升影響力和滲透率，最直接的方法是將科技與綠色物流結合起來。要實現目標，其中一種方法是縮小包裹上的電子面單和使用智能包裝算法，將包裹分配到合適大小的紙箱，有助減少紙張消耗。在2021年「天貓雙11全球狂歡季」期間，菜鳥倉庫使用電子面單，節省了相當於3,700平方米面積的林木，智能包裝算法則為2.5億件包裹減少了約15%的包裝材料。

單是這些數據就足以消除了人們對環保措施損害企業利潤的誤解。剛好相反，新科技能夠提高整體效率和生產力，減少浪費和能源消耗。

更廣泛應用無人車進行末端派送

疫情令消費者偏向選擇無接觸式配送方式。對於物流公司來說，要持續提高客戶滿意度，就需要更加關注末端物流配送。然而，這卻是運送過程中最昂貴的部分，因其涉及多個工序，包括將包裹從倉庫搬運到貨車上，以及從貨車運送到客戶手中。

但這不是束手無策的難題，自動化送貨可能是解決末端物流上成本和時效問題的良方。在應用後我們看到立竿見影的成效。研究機構MarketsandMarkets預料，在全球範圍的市場規模在2030年前將達到49億美元。而單在亞洲例如新加坡、中國及日本等數個市場，也採用自動化送貨，為消費者提供更安全的無接觸式服務。

2021年阿里巴巴「天貓雙11全球狂歡季」期間，菜鳥在內地使用350多台無人車，從而於短時間內向消費者交付了超過100萬張訂單，便是一個好例子。

利用擴增實境技術提升體驗

擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）技術可以突出和創造沉浸式體驗，因此在過去幾年快速盛行。然而，這些技術的好處不只於此。在物流和供應鏈管理方面，AR已證明可以通過減少人類接觸，從而提高營運效率和位置追蹤的準確性。

在智能倉庫等物流環境中，員工通過使用AR眼鏡可以大大提高揀貨效率，減少錯選機率，甚至是減少培訓時間和成本。AR技術和設備亦可取代傳統的導航系統，在運送包裹時提供動態實時導航。

另一方面，公司可透過VR對倉庫和貨物運輸的基建設計進行模擬、優化和概念化，並節省時間和成本。隨著混合工作環境的興起和物理空間的限制，企業也可以利用VR技術來進行員工培訓，並能夠在倉庫、貨車等地方打造沉浸式場景。此外，質量和安全培訓模組，甚至是設備操作課程，都可以透過AR和VR的幫助下進行虛擬教學。

隨著行業從疫情中復甦，企業將可充分利用智能科技，應對全球物流挑戰所帶來的不確定性。現在，是構思未來物流管理，利用尖端科技提升行業水平的最佳時機。