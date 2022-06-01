輕奢珠寶本地薑ZNS新來到「寶」　陳幼堅主理帶來男女合用中性款式

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談珠寶設計與藝術，世界上並不是只有Cartier或Tiffany & Co.等這些超級珠寶品牌，香港一樣有很多臥虎藏龍，而今次這位以「新人」姿態出現的珠寶品牌ZNS，踏出市場第一步就已經能夠在中環開店，就更加叫人留意。
當然，能夠在香港的中心樞紐中環開店，背後一定並不簡單，ZNS正是最好例子。
品牌背後由K.S.SZE & SONS珠寶公司的第二代施念德與著名的設計師陳幼堅共同主理，而路綫以輕奢作為目標的ZNS，在設計上則與今天的大圍潮流同步呼吸，意即無論是頸鏈、手鈪或戒指，款式上都走男女均可佩戴的中性路綫。
當中劃分為Zeries 0、Zeries 1和Zeries 2 3個系列。不得不提的是Fission戒指，戒指以三合一可組裝形式出現，佩戴時既能一拼戴上，同時又可以拆卸成3份個別獨立佩戴，這一種靈活多變的珠寶，不就是今天很多高級珠寶品牌刻下鑽研的設計模式？而ZNS能夠做得到，可見它有一定實力才敢於在中環立足呢﹗
地址：中環太子大廈1樓shop 108（2524 2833）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌