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【移民英國】BNO新政策推動港人移英　逾7,300名本港中小學生赴英讀私校

個人增值 12:26 2022/06/01

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香港不少家長考慮多個因素及子女升學前景下，會首選移民到英國。有機構指，現時有超過7,300名香港留學生正就讀英國私立中小學，數字創下歷年新高。有資深升學顧問分析指BNO簽證新政策吸引了不少港人選擇移居英國，而公立學校競爭大令就讀私校人數大增。

新生入學人數升幅接近3成

英國私立學校協會（Independent Schools Council，ISC）每年均會發表報告，統計該會逾1000間會員學校的學生數目、原居地及性別分布等。ISC本月初公布最新調查，指出目前有7,383名香港留學生正就讀英國私校，按年升23.8%，單計新生入學人數的升幅更接近3成，創下歷年新高。

公立學校競爭大自然轉投私校

升學顧問英識教育執行總監陳思銘分析指，不少港人選擇移居英國的原因，主要受到英國政府推出BNO持有人及其受養人可獲「5+1」的簽證，即6年可成英國公民的新政策影響。他亦表示，雖然BNO持有人的子女可免費入讀英國公立學校，但質素高的公校競爭激烈，不容易考入，落榜者自然轉投私校。

責任編輯：區祖飛

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