【虛擬銀行】虛銀真係燒錢？一文睇清8間虛銀2021年共蝕幾多錢、邊間股東無注資

一眾虛擬銀行在4月尾公布2021業績，在亳無意外下全數虧損加劇，而坊間最關心的淨利息收入方面，只有做得最大的眾安ZA、專心做貸款的PAOB和天星錄得正數，分別淨收8,700萬元、3,400萬元和4,200萬元，但單比起一年超過1億元的員工支出 （ZA甚至去到3億元員工支出），未計算其他燈油火蠟，大家都知未夠數啦。

今日我整了幾個表，想和大家一齊了解幾個有關虛擬銀行存亡的問題：



1.香港虛擬銀行去到2021年尾，總共蝕了多少錢呢？邊間蝕得最甘呢？



2.以2021年蝕錢情況簡單估算，如果股東不再注資，虛擬銀行燒多幾耐就會玩完呢？邊一間2022年不注資就會率先say bye bye呢？



3.股東們在2021年注資有幾落力呢？邊間竟然2021年1蚊都無攞過出嚟呢？ 一齊睇表啦！

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其實都係70.6億元啫，大家知唔知香港銀行業一年賺幾多錢？

當大家一路話虛擬銀行燒錢的時候，其實截至2021年底都只是合共蝕70.6億元，真係好細數，大家知唔知一年香港銀行業賺幾多錢？

提供兩個參考給大家，在疫情衝擊下，大新銀行在撇除聯營公司（主要係重慶銀行吧）的業績後在2021年都搵咗接近10億元；恒生2021年業績就創了近年新低，對比2019年賺少了40%，但稅後一年都賺高達140億元。

不用打開全香港所有銀行的報表，大家都可以估算一下香港銀行業一年賺多少錢，玩咗咁耐合共蝕了66億元對於整個香港銀行業是一個甚麼數字，又對一眾大孖沙嚟講會有幾肉痛喇。

那當然錢無人嫌多，可以免費的話你又點會肯畀錢，咁邊間加埋又蝕得最多呢？一齊睇吓啦。

蝕錢排行榜頭3位分別是Mox、Livi和ZA，分別蝕了15億元至11億元，3間共蝕了近40億元，佔了8間銀行總和的60%。

佔據中游的是買餸實會見到的Fusion和花臣多多的WeLab，實蝕大約8.6億元。其後是相對低調的Air Star、PAOB和Ant，蝕3.7億元至5.4億元，比起頭3位小兒科啦。

蝕錢當然不是一件好事，咁下個問題就係如果以2021年速率蝕落去，各家虛擬銀行可以蝕多幾耐呢？一齊睇吓。

蝕得多有咩緊要，我錢多就唔怕啦！不過有一間一年內唔注資就要 Game Over 咯喎！

要估算仲可以燒幾耐，除了要睇每年蝕幾多錢之外，仲要睇吓股東畀咗幾多錢，同蝕剩幾多在銀包喇！

下圖係截至2021年底各虛擬銀行的「總股東注資」（藍色棒）、總股東注資減總虧損後嘅「淨資本」（黃色棒）、「2021 年虧損」（紅色棒）和用簡單數學將「淨資本」除以「2021 年虧損」 （灰線）的綜合圖。

假設各虛擬銀行在未來會用一樣速度虧損，而如果股東又不注資，灰線就預示住這一間虛擬銀行還可以頂多幾多年喇！

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這裹可以看到ZA在注資上明顯最積極，截至2021年底經已注資36億元，就算是總蝕損為頭三甲，淨資本都仲有接近25億元，遠超其他同業，在2021年蝕超過5億元下，仍然估算可以生存超過4年時間，即係無咩資金壓力咯。

而財政上最穩健的是相對低調（亦唔多動作）的Ant Bank和Air Star，在2021年虧損輕微下，估算可以生存多6年和4年時間，不過唔知當佢哋發力嗰陣會唔會令成本直綫上升，導致有資金壓力喇。

8家虛擬銀行之中截至2021年底最有資金壓力的是WeLab，報表顯示淨資本只跌至5億元左右，而在1年都蝕緊5億元下，今年股東係不得不注資喇。

蝕錢頭2位的Mox和Livi都唔好得幾多，淨資本蝕剩10至12億元，而在1年蝕7億元，雙雙都必須在2年內注資，而這兩間銀行股東都相當多，唐人西人都有，管 Finance的一眾Bank Worker在接下來的董事會都有排忙喇。

股東們在 2021年注資又有幾落力呢？邊間竟然 2021 年 1 蚊都無攞過出嚟呢？



最後同大家睇吓 2021 年虛擬銀行股東們的注資情況。

ZA最大手筆，2021年總共注資了15億元，緊隨其後的是內地兩大科技巨頭支持的Fusion和Ant，分別注資8.5億元和7.8億元，然後到WeLab（5億元）、Mox（4.7億元）和PAOB（3億元）。

𠵱…？ 點解數得6間咁少嘅？

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無錯，livi和Air Star的股東們在2021年是沒有注過資的，總資本分別維持在25億元和15億元。

如果大家仲記得我上段寫過，Air Star暫時就未有資金壓力的，不過livi就唔係咁講喇，江湖盛傳livi某啲股東都唔係咁易搞的，所以都係嗰句，管Finance的一眾Bank Worker在接下來的董事會都有排忙喇。

香港虛擬銀行總共蝕咗幾多錢呢？仲可以挨幾耐呢？股東注資又有幾落力呢？



首先頭盔一個，以上一切謹供參考，不構成任何投資建議，我亦不是會計師 / 律師 / 工程師 / 財務分析師，可能會計錯數 / 睇錯數 / 解錯數，我誠心建議大家自己去金管局下載他們的年報自己對清楚喇。

至於虛擬銀行可以挨幾耐，以上計算都係純屬兒戲之談，話唔定所有虛擬銀行已經在2022年1月1號扭虧為盈呢？咁甚麼股東注資統統就唔valid喇。

又就算我以上的假設都錯唔晒，股東們都放咗咁多錢落去喇，唔通真係睇住佢死咩，去到緊要關頭自動就會「科水」架喇，斷估2022年未會見到有虛擬銀行執笠住，都係集中精力，繼續留意他們2022年有咩搵到錢嘅新搞作吧啦。

（後記一個：有讀者提醒WeLab Bank喺報表section 27已表示喺1至3月注資1.35億元，不過同一年蝕緊5億元仲好似有啲距離，錢，都係要繼續燒架喇）

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （174） — 香港 VB 總共蝕咗幾多錢呢？仲可以挨幾耐呢？股東注資又有幾落力呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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