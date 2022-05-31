【旅遊保險】泰國日本放寬入境措施　疫下出遊買旅遊保有咩保障？

全球疫情回穩，日本及泰國等亞洲熱門旅遊地相繼放寬入境限制措施。若有意在疫情期間出遊，想買旅遊保險有甚麼要注意？疫情之下，旅遊保險又提供甚麼保障？

【挨跌「天線得得B」賠錢事件 有投保家居保險可獲賠？：按此】

留意疫情是否屬不保項目

由於 世衛於2020年3月11日宣布新型冠狀病毒為全球大流行，不少保險公司將新型冠狀病毒列為「已知事項及狀況」或 不保項目，投保旅遊保險前，要留意保單條款，了解有哪些保障會受 新型冠狀病毒而不受保障。

以蘇黎世「易起行」旅遊保險為例 ，保單內任何因新型冠狀病毒引致的旅程阻礙損失將不受保障。 藍十字的旅遊保險也列明，旅程取消、縮短旅程及強制隔離現金津貼已因屬「已存在情況」而被視為不保項目。

此外，亦有保險公司因應 新型冠狀病毒而提供額外保障，投保前可先留意 保單條款，做好風險管理。

1. 取消或旅程延誤保障

在疫情期間出遊，少不免要考慮出發前或會因感染新冠肺炎、成為密切接觸者，或因為目的地突然收緊入境措施，而要取消行程的風險。投保旅遊保險前要留意，該旅遊保險有否提供相關保障。不少旅遊保險均會為投保人因出發前確診，而需取消行程提供保障，以AIG旅遊保險計劃為例，如投保人或直系親屬於原定旅程出發日期前確診新型冠狀病毒，因此無法避免及必須取消旅程，將會賠償不多於保障權益表上之最高賠償額。

不過需要留意，不少旅遊保險列明，如因目的地突然收緊入境措施、暫停香港旅客免簽證安排、實施飛行禁令等因素而取消行程，保單則未能提供取消旅程保障。

【外傭患新冠肺炎會否有保障？ 投保全面家傭保險管理風險：按此】



2. 海外感染新冠病毒

若不幸在旅程期間感染新冠病毒，市面上的旅遊保險大多均會就衍生的醫療費用提供保障，以滙豐旅遊萬全保為例，其保障範圍包括外地衍生的醫療費用、回港後3個月內的覆診費用、因行程縮短而無法取回的費用，若需要在海外停留的時間比原定計劃⾧，更會自動將保險期免費延⾧。

如在旅程中確診新型冠狀病毒，或被安排於香港以外強制隔離，AIG旅遊保險計劃更設有每日隔離津貼，最多為每日200元，最多連續14日。

3.行程縮短

若不幸在旅程期間感染新冠病毒，或是因為家人感染新冠病毒而決定縮短行程，AIG旅遊保險及滙豐旅遊萬全保均會提供保障，包括無法取回的交通和住宿預繳訂金和費用，或返港所需的額外費用。不過，若只是因為想因當地政府計劃實施飛行禁令而提前回港，則不受保障。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App