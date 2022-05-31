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【名品熱話】Gucci x Oura智能戒指售8,500元　呢個功能最啱女士用！

個人增值 16:21 2022/05/31

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Gucci早前與運動品牌Adidas合作推出不同類型產品，其中一把聯名系列雨傘竟然列名不防水，引起網民熱話。近日，Gucci官方網頁推出了一款與荷蘭初創品牌Oura聯名合作的智能戒指，售價為8,500元，到底它有甚麼特別之處？

這一款智能戒指加入了Guccio Gucci字母組合圖案元素，配以18k金編織設計飾邊，重量只有4克。官網產品介紹指，戒指隨附充電器和Oura會籍，買家可享有終生會員福利，而戒指設有5大「Gucci x Oura Ring分數」，分別是睡眠、活動、準備情況、心率、體溫，讓使用者了解自己身體對日常習慣和選擇的反應。

設月經周期預測功能

功能方面，內環的先進感應器會共同運作，來監測身體的主要信號。此外，更提供月經周期預測功能，可隨意啟用或關閉，適合女士使用。Gucci官方亦有建議配戴方法，將Gucci x Oura戒指戴在食指之上，並將感應器扭向手掌那一邊，就能提供最準確的數據及分析資料。

Gucci x Oura Ring

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責任編輯：區祖飛

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