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【報稅2022】打工仔6月收「綠色炸彈」　ACCA會計師公會提供4日免費稅務諮詢（附詳情）

個人增值 15:16 2022/05/31

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稅季將至，打工仔又要準備報稅及交稅，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會表示，因應香港各階層正面對經濟環境不明朗帶來的壓力，將於6月27日至30日一連4日，為市民提供免費稅務諮詢服務，讓他們能夠善用免稅額，節省開支。

【稅務局已發出利得稅、物業稅及僱主報稅表 個別人士報稅表將於6月1日發出：按此

約248萬打工仔將於6月1日起陸續收到稅務局寄出的報稅表，於報稅表發出1月內，打工仔須於7月2日或以前，填妥報稅表並交回。如納稅人選擇用「稅務易」網上報稅，可以在截止報稅限期自動延遲一個月提交報稅。

【扣稅年金同一般年金分別大 可以慳到幾多稅？：按此

因應市民的報稅需求，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會指，將會在推出6月27日至30日一連4日，提供免費稅務諮詢服務，市民即日起可透過WhatsApp、Signal、電郵等提出報稅問題，該會會於指定時間回覆，助市民解答稅務疑問。

ACCA香港事務及大灣區發展總監蘇可茵表示，香港各階層正面對經濟環境不明朗帶來的壓力，市民在報稅時，更要善用免稅額及獎勵措施，從而省時省錢。為協助納稅人避免申報錯誤或遺漏，並充分利用應得的納稅扣除，ACCA今年再接再厲，安排會員協助市民了解個人應繳稅及解答稅務問題。

ACCA稅務諮詢服務的聯絡方式如下：

WhatsApp / Signal： 6716 1085

電郵： hkinfo@accaglobal.com

Facebook 收件匣： www.facebook.com/ACCA.HongKong

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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