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【職場機遇】迪士尼6月招聘600人　部分職位設3000元入職津貼　全職起薪點1.4萬元起（附詳情）

個人增值 13:23 2022/05/31

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在新冠疫情下，除了食肆暫停營業外，大型娛樂設施亦需要關閉，香港迪士尼在過去兩年堅守保就業不裁員。而今年迪士尼將會推出以「奇妙夢想城堡」為背景的全新夜間滙演「迪士尼星夢光影之旅」，為配合各部門營運，迪士尼樂園決定招聘600人，並於6月9日至10日舉行招聘會。

香港迪士尼聘前綫演藝人員

香港迪士尼指，為配合各個部門的營運需要，對旅遊及服務業人才的需求更為殷切，樂園需要招攬更多人才加入團隊。現開放超過300個全職及300個兼職可供申請，當中主要是屬於前綫演藝人員的職位，包括樂園營運、酒店營運、保安、餐飲及商品部等。迪士尼將會在6月9至10日，假香港迪士尼樂園招聘中心及以網上形式舉行，求職者需攜帶個人履歷應徵。

全職享5天工作　

全職初級職位的起薪點連交通津貼約每月14,200元至18,000元，技術工種如廚師或技術員等則按經驗面議。所有全職職位都可以享受5天工作周。

兼職職位時薪約65元至85元，每日另有交通津貼。部分兼職職位只需要在平日工作，保證員工可以在星期六日休假，迪士尼形容以上福利在服務業市場罕見。另外，部分兼職職位只需在暑期或周末及假日工作，適合大專學生或在周末比較空閒的人士。

是次部分職位特設3,000港元的入職津貼，適用於需要專業技能或在市場上需求較大的職位，包括技術員、餐飲服務、廚師、酒店房務、保安及清潔等工作。

迪士尼招聘日詳情：
日期： 2022年6月9至10日
時間： 上午9時30分至下午4時30分
地點： 香港迪士尼樂園招聘中心 （港鐵迪士尼站出口步行3分鐘）
若當天未能參與即場面試，可以致電、WhatsApp或微信9339 3882預約面試時間

責任編輯：區祖飛

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