【消費優惠】UNIQLO消費滿100元以PayMe付款獲贈優惠券　都會海逸酒店自助餐低至85折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.UNIQLO：消費滿100元以Payme付款獲贈優惠券

去UNIQLO門市及網店只要消費滿100元，用PayMe付款，即可在PayMe錢包獲享10元嘅PayMe x UNIQLO優惠券。要留意付款時需先支付全額，當交易完成後，PayMe 會將10元回贈金額存入你的PayMe帳戶，每人上限2次！在下次惠顧UNIQLO滿50元或以上，這張10元優惠券就會自動被使用。

是次優惠至6月26日。

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2. 都會海逸酒店：自助餐低至85折

都會海逸酒店推出自助餐優惠，現憑Facebook優惠券，即可享6月份自助午餐及晚餐高達85折優惠。優惠有效期至2022年6月30日（6月18-19日除外）及須受條款及細則約束，請參閱優惠券了解詳情。

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eShop訂座 電話：3160 6880 電郵：fnb.hpme@harbour-plaza.com

3. Origins：生日優惠 購物免費獲贈 靈芝精華 15ml

又到自己生日？當然要獎勵自己，由即日起至12月31日憑此截圖親臨ORIGINS門市展示生日證明及即時購物尊享靈芝精華15ml 1支作生日禮物。

成為會員更可於生日月份首次購物淨額滿500元，額外享雙倍積分1次！

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撰文：hket小編

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