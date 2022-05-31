【投資觀點】亞洲糧食價格飆升豈止因為俄烏衝突　氣候變化將帶來更深遠禍害

俄烏緊張局勢升級，大幅上漲的能源價格和能源安全問題成為全球焦點。與此同時，亞洲各國正面臨更嚴重的挑戰，問題正是同步大幅上漲的糧食價格。

亞洲食品價格通脹或維持至戰爭結束

在俄烏衝突爆發的幾個月前，商品價格逐步上漲。在亞洲某些地方，食品價格通脹經已浮現，但主要原因都是國內因素造成。然而，俄烏衝突令現有問題加劇，並可能維持到戰爭結束後。

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的資料，截至2月的12個月間，全球糧食價格（包括運輸成本）上漲24%以上，達歷史高位。烏克蘭常被稱作歐洲的糧倉，而俄羅斯比烏克蘭在全球糧食市場上更具影響力。去年，烏克蘭是歐盟第二大穀物供應國，其出口植物油的最大市場是印度和中國，也是亞洲和非洲中低收入國家的最大食品供應商之一。受嚴重中斷的供應鏈勢必令本來已非常昂貴的印度食用油價格再度飆升。

俄烏衝突的影響應為暫時性

然而，從長遠角度而言，俄烏衝突可能只是價格暫時飆升的原因。衝突帶來的影響也許嚴重，但不會帶來持久的損害。反而，更深層次的問題，包括氣候變化和各種環境因素，才會對亞洲的糧食安全問題造成更嚴峻的長期影響。

儘管近年來大多數亞洲國家的財富不斷增長，中產階級不斷壯大，但糧食短缺看來仍是一個難以解決的問題，而且愈趨嚴重。糧農組織去年發佈的一份亞太區糧食安全和營養報告顯示，2020 年在該地區估計有3.758億人面臨饑荒，比2019年增加近0.54億人，當中有3.057億人生活在亞洲南部。

調查結果還顯示，在亞太地區，2020年有超過11億人無法獲得足夠的食物，一年內的數字便增加了近1.5億，其中4.4億人面臨嚴重的糧食危機。達致健康飲食的成本高昂，貧困問題以及收入不平等情況持續惡化，使亞太地區18億人口無法獲得健康飲食。

雖然難以量化疫情帶來的影響，但它顯然是負面的，對食物供應鏈造成了重大衝擊。毫無疑問，許多亞洲人已經耗掉他們的儲蓄來度過封城。

雖然發達經濟體整體上更有能力應對糧食安全問題，但糧食短缺和其價格上漲將持續出現。研究表明，由於食品價格上漲不時出現，它比其他商品對消費者通脹預期具更大的影響力，這是發達經濟體政府需要牢記的一個因素。

總括而言，如果食品價格飆升只是無法預測的一次性事件，那麼亞洲的整體情況仍然是可控的。

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