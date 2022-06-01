【消費優惠】雀巢eShop限時優惠 DREYER’S皇牌雪條多件裝$35/盒 精明消費 09:00 2022/06/01 分享： 分享： 雀巢eShop推出時限時優惠，DREYER’S皇牌雪條多件裝35元有一盒，有香烤杏仁、薄荷朱古力、朱古力咖啡杏仁等口味任你選擇，同時仲有雀巢FITNESS紅薏米合桃飲品6 x 200毫升買一送一，優惠最後今日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】莎莎驚喜價推介 REVLON速彩染髮霜$40 2022/05/31 【消費優惠】莎莎驚喜價推介 REVLON速彩染髮霜$40 【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 買香醇奶茶系列第二杯半價 2022/05/31 【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 買香醇奶茶系列第二杯半價 【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會5月31日公開發售 實名制買飛有咩注意事項？（另附特別場詳情） 2022/05/30 【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會5月31日公開發售 實名制買飛有咩注意事項？（另附特別場詳情） 【消費優惠】惠康今期至慳至抵價 明治鮮牛奶$45/2盒 2022/05/30 【消費優惠】惠康今期至慳至抵價 明治鮮牛奶$45/2盒 【泰國旅遊】KKday布吉旅遊套票499元包4晚酒店 送HK Express現金券及1天專車遊 2022/05/29 【泰國旅遊】KKday布吉旅遊套票499元包4晚酒店 送HK Express現金券及1天專車遊 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 經濟 食用安全 美食 雀巢 養生 著數優惠