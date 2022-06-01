【MPF】元宇宙X強積金？　BCT推新應用程式「bct+」、登記成會員抽大獎

近年疫情下新消費及生活模式崛起促使港人期望獲得更佳數碼化體驗，現時連強積金都加入「元宇宙」概念，務求提升港人對強積金的關注及培養大眾理財觀念。BCT銀聯集團推出升級版強積金流動應用程式「bct+」，升級版強積金管理及互動平台加入全港首個以「元宇宙」 （Metaverse） 概念打造而成。現時更推出優惠讓大眾參與。

登記會員有機會獲得150萬元



BCT表示，凡年滿18歲的香港居民成功登記爲「bct+」會員，即可參加總值超過150萬元的「bct+即抽即賞大抽獎」，有機會贏取價值30萬元「可扣稅自願性供款」 （Tax Deductible Voluntary Contribution， TVC） 基金單位大獎及其他豐富禮品，包括iPhone 13 Pro、香港瑰麗酒店一晚Staycation體驗、PlayStation5主機及超豪遊艇體驗等，優惠期至2022年9月30日。



登記成為「bct+」會員，只要通過完成簡單任務可賺取Game Coin免費兌換各種體驗或獎賞，更可參與「bct+」Metaverse累積Game Coin，兌換虛擬傢俬及實體奬賞/體驗。會員可以「邊玩邊賺」賺取Game Coin增值，利用Coin Bank兌換虛擬傢俬，建構個人專屬空間。另外，「bct+」的扭蛋機則不時為會員帶來驚喜「bct+」會員亦可享多重禮遇，包括% Arabica 咖啡免費升級，以及其他餐飲、健康、玩樂及生活體驗等近100個商戶優惠，「中環街市」亦會加入「bct+」Metaverse，其提供給「bct+」會員優惠及活動體驗將通過「bct+」Metaverse發放。

此外，會員更可通過整合強積金戶口獲取高達價值20,000港元的基金單位回贈。而現有BCT 的強積金計劃成員更可就強積金帳戶每月結餘輕鬆獲取Game Coin，每120港元BCT強積金淨資產值即可賺取1個Game Coin。

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責任編輯：陳玉蓮

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