【端午節2022】想寄端午糉到海外　一文看清熱門國家入口限制

一年容易又端午，身處香港但又想寄糉子給海外親朋戚友，讓親友一嚐地道港式糉？FreightAmigo幫到您！不少國家對入口糉子的種類和成份都有特別限制，稍有不慎就隨時整批貨件被拒收。FreightAmigo為您解釋不同地方的寄件限制，讓您與親友同享端午糉！

【台灣疫情嚴峻快測價升缺貨 港人想寄去台灣有咩限制？：按此】

寄糉到熱門國家相關入口限制

一般國際快遞不會接收需要冷藏的貨件，所以要避免寄含肉類、餡料容易腐壞或是需要冷藏保鮮的糉子！每個國家對於食物入口都有不同限制，FreightAmigo為大家分析了幾個熱門國家對糉子的相關入口限制*，寄送前請先向FreightAmigo查詢注意事項！



個人包裹 商業包裹 日本 每次寄送限重10公斤以下，若超過10公斤，需要有清關代理處理清關

需在Air Waybill和發票上提供收件人全名

需向日本厚生勞動省（Ministry of Health，Labour and Welfare）申請入口證 含有食物的商業包裹只接受供實驗室作測試實驗用途的食物樣板 韓國 海關有機會對進口的食物進行檢測， 清關時間會有所延誤

發票上需列明入口原因

Air Waybill 及發票上需要列明貨物編號 （HS Code） 海關有機會對進口的食物進行檢測， 清關時間會有所延誤發票上需列明入口原因 泰國 禁止入口任何有牛肉成份的食品 禁止入口任何有牛肉成份的食品 新加坡 所有含肉類成份的食物都必需申請入口證 所有含肉類成份的食物都必需申請入口證 美國 不可寄送含蛋類的食物（例如咸蛋）

需要在發票上列明成份

需要向美國食品藥品監督管理局申請Prior Notice Number（若註明”individual to individual food item for non-commercial purpose”則可豁免） 不可寄送含蛋類的食物（例如咸蛋）

需要在發票上列明成份

需要向美國食品藥品監督管理局申請Prior Notice Number 加拿大 每次寄送限重10公斤以下 每次寄送限重10公斤以下 英國 不可寄送含蛋類的食物（例如咸蛋）

收件人需要申請入口證

發票上需要清楚列描述食物名稱以及入口原因 不可寄送含蛋類的食物（例如咸蛋）

收件人需要申請入口證

發票上需要清楚列描述食物名稱以及入口原因 *每間物流供應商及每個國家的限制均有不同，一切以各物流供應商及各地入境限制的公布為準。詳情請向FreightAmigo物流專員查詢。

【海外搬屋到日本 一文看清免稅條件和管制品：按此】

推薦5大可寄端午糉類型

寄端午節糉學問多多？ 我們精選幾款不含肉類的糉，方便您選擇給親戚朋友，寄送前記得向FreightAmigo查詢注意事項及了解如何以最優惠的價格將新鮮的端午節糉寄送到海外！

榮華：清香嫩滑蓮蓉梘水糉、黑糖豆沙梘水糉、正宗梘水糉

聖安娜：極品鹼水豆沙糉、桂花紅荳糉

逸東軒：八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉

Royal Delights：三色有機養生糭

Green Common：五香新豬肉藜麥素糉、牛肝菌新肉絲素咸蛋黃糭

寄送端午粽示範

一經FreightAmigo完成網上預約相關的快遞方案，便有專人於指定日期時間上門收件，十分方便！如果您都要寄糉到海外，請參閱以下簡易示範：

步驟一、登入FreightAmigo平台 ，進入即時報價頁面，選擇類型「包裹」及「快遞」，然後輸入貨物資料如出發地點、運送地點、尺寸及重量等，然後按「搜尋」。FreightAmigo提供上門收件的貨運方案選擇，免卻要到門市寄件的麻煩！ 步驟二、FreightAmigo會根據您輸入的貨物資料，即時列出不同國際快遞公司的報價及運輸時間。您可以立即輕鬆比較「最低價」或「最快」的方案。選好心水方案後，可以按「訂倉」下單。 步驟三、填妥寄件詳情，例如提貨日期及時間，託運人及收貨人地址等，並選擇付款方式進行綫上預訂。 謹記在貨物文件清楚描述為Rice Dumpling （personal use）。如果您寄的粽子包裝上沒有注明成份或是自家製作的，謹記在此欄列明成份。 另外， 如果是Air Waybill 及發票上需要提供資料（例如，寄韓國需要列明HS Code）， 都可以在此欄填上相關資料。

【關於FreightAmigo】



FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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