【貧窮懸殊】樂施會：疫情以來每30小時多1名億萬富豪　倡徵財富稅助23億人脫貧

在新冠疫情下各國不少企業因防疫限制影響而停業，而作為打工一族則要擔心生計。國際扶貧機構樂施會（Oxfam）發布最新研究，估計受到新冠疫情等影響令食品價格上漲，今年將有2.63億人陷入「極端貧困」。不過，在疫情期間，有573人成為新的億萬富翁，相當於每30小時就有1人成為億萬富翁。

預計有2.63億人陷入極端貧困

報告指出，現時全球有2,688名億萬富翁，比2020年疫情開始時增加573位，這些億萬富翁的總資產為12.7萬億美元（約100萬億港元），他們的總財富相當於全球GDP的13.9%，是2000年的3倍增長。樂施會在研究表明，因為能源、食品和製藥行業公司的壟斷，這一方面的億萬富翁的財富在過去2年中增加了4,530億美元（約3.5萬億港元），相當於每2天增加10億美元（約78.4萬億港元）。

在富有的另一邊廂，全球仍有人生活在貧困之中，報告指出，受新冠疫情、不平等情況加劇和食品價格上漲的綜合危機，預計今年將有2.63億人陷入極端貧困。

向百萬、億萬富翁徵收財富稅

樂施會亦在報告中向各國政府建議，引入各項措施助扶貧。其中，建議政府引入永久性財富稅以控制極端財富和壟斷權力，以及超級富豪的超額碳排放。樂施會估計，每年對百萬富翁徵收2%的財富稅，對億萬富翁徵收5%的財富稅，每年可產生2.52萬億美元（約19.6萬億港元），這足夠讓23億人擺脫貧困，為世界生產足夠的疫苗，並提供全民醫療保健和社會保障適用於生活在低收入和中低收入國家的人。

責任編輯：區祖飛

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