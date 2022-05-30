【移民英國】英國推新簽證吸頂尖大學畢業生　港大、中大畢業生可申請（附簽證詳情）

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英國近年積極吸納海外人才，最近更推出新的簽證計劃「High Potential Individual（HPI）」，讓來自世界頂尖大學的畢業生申請，毋需事前獲得在英國的工作機會，即獲批到英國工作最多3年，香港的中文大學及香港大學亦屬簽證計劃的合資格的院校。
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英國政府在脫歐後為吸納人才，開放「High Potential Individual」（HPI）簽證，5年內畢業於英國外的「世界名校」者都可以申請。根據新的簽證計劃，來自世界頂尖大學的畢業生，將能夠申請到英國工作。
合資格的畢業生無論來自哪國家，毋需事前獲得在英國的工作機會，即可申請。持有學士或碩士學位的合資格申請者，將獲得為期兩年的工作簽證，如果持有博士學位，將獲得為期3年的工作簽證。
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根據簽證計劃要求，2021年符合條件的大學名單中，包括哈佛、耶魯和麻省理工學院等名校，香港中文大學及香港大學亦屬簽證計劃的合資格的院校。持有該簽證到期後，只要符合指定要求，亦有機會轉換到其他長期工作簽證。
英國財政大臣Chancellor Rishi Sunak指，新簽證將有助英國發展成領先國際的創新和創業中心。
簽證詳情如下：
責任編輯：李瑩
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欄名 : 移民攻略