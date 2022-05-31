【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 買香醇奶茶系列第二杯半價 精明消費 09:00 2022/05/31 分享： 分享： 天仁茗茶一田店進行限時優惠，購買香醇奶茶系列即可享第二杯半價優惠，優惠期至6月7日。 ▼點擊圖片放大 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會5月31日公開發售 實名制買飛有咩注意事項？（另附特別場詳情） 2022/05/30 【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會5月31日公開發售 實名制買飛有咩注意事項？（另附特別場詳情） 【消費優惠】惠康今期至慳至抵價 明治鮮牛奶$45/2盒 2022/05/30 【消費優惠】惠康今期至慳至抵價 明治鮮牛奶$45/2盒 【泰國旅遊】KKday布吉旅遊套票499元包4晚酒店 送HK Express現金券及1天專車遊 2022/05/29 【泰國旅遊】KKday布吉旅遊套票499元包4晚酒店 送HK Express現金券及1天專車遊 【好去處】YOHO MALL夏日動物主題打卡熱點 周末市集主打戶外及寵物用品 2022/05/28 【好去處】YOHO MALL夏日動物主題打卡熱點 周末市集主打戶外及寵物用品 【好去處】北角「油街實現」擴展成新藝術空間 館內4個面向滙聚多元化展覽平台 2022/05/28 【好去處】北角「油街實現」擴展成新藝術空間 館內4個面向滙聚多元化展覽平台 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 一田 經濟 著數優惠