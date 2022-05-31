【消費優惠】莎莎驚喜價推介 REVLON速彩染髮霜$40 精明消費 10:30 2022/05/31 分享： 分享： 又到夏天，當然要容光煥髮！莎莎今期驚喜價有REVLON TOP SPEED速彩染髮霜40元一件、高露潔抗敏活性美白高效抗敏泡沫科技牙膏15元件，睇中快啲去搶購，優惠期至6月2日。 ▼點擊圖片放大 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 買香醇奶茶系列第二杯半價 今日 【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 買香醇奶茶系列第二杯半價 【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會5月31日公開發售 實名制買飛有咩注意事項？（另附特別場詳情） 2022/05/30 【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會5月31日公開發售 實名制買飛有咩注意事項？（另附特別場詳情） 【消費優惠】惠康今期至慳至抵價 明治鮮牛奶$45/2盒 2022/05/30 【消費優惠】惠康今期至慳至抵價 明治鮮牛奶$45/2盒 【泰國旅遊】KKday布吉旅遊套票499元包4晚酒店 送HK Express現金券及1天專車遊 2022/05/29 【泰國旅遊】KKday布吉旅遊套票499元包4晚酒店 送HK Express現金券及1天專車遊 【好去處】YOHO MALL夏日動物主題打卡熱點 周末市集主打戶外及寵物用品 2022/05/28 【好去處】YOHO MALL夏日動物主題打卡熱點 周末市集主打戶外及寵物用品 美白 市盈率 經濟 莎莎 著數優惠 養生 食用安全