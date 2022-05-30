【職場趨勢】企業想留住人才有咩計？　5大最受歡迎的員工福利

自從疫情後，勞工市場出現大改變，白領一族開始關注健康，而且愈來愈多打工仔更重視工作與生活平衡 （Work Life Balance），早前有調查表示香港打工仔由過往重視人工多於一切，今年首次錄得重視Work Life Balance多於人工，企業開始要頭痛如何可以留得起員工。

其實要留住好員工，有好福利是其中一個重要的關鍵，這亦是打工仔考慮去留的原因之一。時代轉變，打工仔對於員工福利的要求亦有所不同，我們看看有哪些福利是香港打工仔認為最吸引的。

【香港打工仔唔再搵錢至上？ 調查顯示逾6成人更看重Work-Life Balance ：按此】



1. 彈性上班安排

未有疫情前，香港人從來沒有想像過「在家工作」是怎樣。但在疫情嚴峻時期，加上資訊科技發達的年代下，老闆們紛紛試行「在家工作」，事實亦已證明「在家工作」的安排是可行。「在家工作」讓員工可以多睡一會兒，減少交通時間，又不需要打扮換衫，大大節省時間，讓員工可以彈性處理個人生活的大小事。對於有彈性上班安排的公司，對於打工仔而言有一定的吸引力。現時香港亦有不少公司已經推行「彈性上班安排」，允許員工一星期有2天「在家工作」，又不影響公司營運，亦讓打工仔有選擇，有那個打工仔不喜歡這個安排呢？

2. 節日提早放工

每逢過時過節，例如中秋、冬至、情人節等，有很多公司都會選擇讓員工提早放工，回家與家人共渡佳節，一間如此細心的公司，有那個員工會想離開？在節日提早放工又可以讓員工增加對公司的謝意，老闆的損失亦不大，因為節日期間，打工仔等待放假的心情影響下，工作效率早已受影響。如果可以提早讓員工知道做完工作可以提早放工，反而可以增加員工生產力。他們會加快工作進度，希望早點回家與家人過節，這些細微的安排相信能夠讓員工對公司產生好感。

3.恆常聚餐

有部分公司為了增進同事之間的關係，會定期舉辦生日會，同事會夾錢購買生日禮物、生日蛋糕或是生日聚餐，然而這個恆常聚餐若是由公司撥款，對於打工仔而言會更開心。若公司的員工有這個文化，老闆可以提出由公司支付相關支出，減少員工的不滿，因為經常有聚餐，但費用由同事支付，每一餐都接近500元，對於打工仔而言實在是負擔不少。恆常的聚餐可以建立團隊的默契，就如公司出錢請人做「Team Building」一樣。若公司能夠撥款在這方面，相信亦能得到員工的心。

4. 帶竉物返工

香港人對於竉物就如家人般，若公司定期允許員工帶竉物到工作地點，相信可以增加公司的工作氣氛，而且有助同事之間的關係。同事關係良好，打工仔轉工的計劃便會有所動搖，畢竟能夠找到一班「傾得埋」的同事不容易，而且有一間公司如此關心員工的「個人生活」，打工仔會因而更愛公司，這樣又怎會去計劃轉工呢？

5. 每個月放早一日

不少公司都有分旺季與淡季，老闆在衡量過後，在淡季時間讓員工提早放工亦是員工很喜歡的政策。在淡季讓員工提早放工，不但不影響公司的運作，而且讓員工身心健康，因為提早放工的緣故，員工可以得到充分的休息，假期過後工作效率更高。淡季時間，打工仔很多時候工作的進度早已完成，但卻要人在公司坐到夠鐘才可以離開，這樣只會增加員工流失的心。相反，淡季允許員工放早而不減薪，又不影響工作亦讓員工傾向更穩定地留下來。

事實上，只要企業多從員工的角度出發，要留住員工並不困難。時而勢易，打工仔重視的不單單是「錢」，而是公司制度的彈性，更人性化的設定。只要企業多花心思在員工福利上，要留住人才並不困難。以上的福利所花費的成本並不高，但卻帶來良好的效果。

責任編輯：陳玉蓮

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