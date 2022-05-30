【加密貨幣】以太坊準備合併升級　各投行加強區塊鏈技術開發

過去一周比特幣仍維持在28,000至30,000美元區間盤整，另類幣仍持續跑輸比特幣。比特幣於周一報30,070美元，一周下跌0.9%。以太幣一周下跌9.5%，周一報1,859美元。

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隨着以太坊為今年8月進行備受期待的合併升級作好準備，此合併計劃將以太坊從工作量證明 （Proof of Work） 轉變為權益證明（Proof of Stake），從而使合併之後的以太坊更加有效率並且節能。

信標鏈（Beacon Chain）是一條獨立於主網的鏈，主要為PoW轉換至PoS奠定基礎。根據Beacon Scan數據，信標鏈於5月25日發生七個區塊重組（reorg）。

區塊重組可能是由大量的礦工攻擊或代碼中的錯誤所造成而暫時導致區塊鏈分叉或重複。 因此市場對以太坊安全性再度引起關注，疑慮以太坊聯合創始人Vitalik所聲稱的POS穩定性超過POW可能過度樂觀，因為畢竟多年以太坊從未發生過7次的區塊重組。

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世界主要投資銀行亦繼續加大對區塊鏈技術的開發力度，法國巴黎銀行聯同與摩根大通在固定收益市場使用數字代幣進行短期交易。該項目涉及使用代幣在回購（repo）市場進行交易，機構使用代幣借入資產以滿足短期融資需要。

自金融危機後，監管機構要求銀行持有大量流動資產，例如國庫券作為安全網。通過將這些資產代幣化，銀行可以在幾個小時內將它們暫時變成抵押品。持有代表國庫券的數字代幣，借款人可以將其兌換成現金。貸款期限和結算時間等細節會由智能合約所管理，以確保現金在借款人的賬戶中，並在貸款期限結束時歸還貸款抵押資產。根據國際結算銀行的數據，四分之三的回購交易由政府債券作抵押。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報6757點，一周下跌5.4%；ix比特幣指數報7263點，一周下跌0.9%；ix以太幣指數報15979點，一周下跌9.5%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 6757 -5.4%（-389） ix比特幣指數 7263 -0.9%（-68） ix以太幣指數 15979 -9.5%（-1679） *截至2022年5月30日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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