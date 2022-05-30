【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會5月31日公開發售　實名制買飛有咩注意事項？（另附特別場詳情）

香港男子組合MIRROR早前曾預告演唱會公開發售門票將採用實名制；並加開兩場特別場，同樣是以實名制購票及入場，令一眾「粉絲」都相當期待。事關這個當紅組合的演唱會門票掀起全城搶飛熱潮，從優先訂票等途徑得到的門票，更有傳被炒高至過千萬一張。

實名制方式規定購買數目，以及不得轉讓或更改持票人名稱，讓人期望有助打擊黃牛黨。以下將會詳細講解MIRROR演唱會實名制賣飛的詳情！

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實名制購買後未能出席可獲半價退票

據MIRROR官方facebook的公布，演唱會公開發售時間為明日（31日）早上10時正起，經城市售票網發售，採用實名制的方式發售共12場的演唱會門票。購買時，須提供附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。每人每次只限購買最多兩張門票。

所有門票均不得轉讓，不能轉換場次或更改持票人士姓名。持票人於入場時，須出示與門票所示姓名相同且有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場，而所繳的款項亦不獲退還。

若持票人士於購票後因事未能出席演唱會，可於7月20日至22日期間帶同門票前往香港文化中心行政大樓9樓城市售票網票務辦事處辦理退票手續，以票面值半價退票。退款將於稍後以劃綫支票方式寄回退票者。而在7月22日下午6時後就不再設任何退票安排。

兩場MIRO特別場購買詳情

至於特別場的場次則在8月5日及6日，同樣以實名制方式發售。另外，合資格購買人士須具備以下條件：

已成功註冊成為MIRO會員

在《 MIRO獨家專享「FWD 富衛保險呈獻 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」門票網上抽籤認購活動 》中沒有中籤

須於6月1日中午12時至6月6日晚上11時59分內於mirrorweare.com成功登記參加《MIRO特別場門票登記購買活動》。每個MIRO會籍只可登記本活動一次，不能重複登記。

合資格人士可於6月10日早上10時起透過Cityline指定網站，憑MIRO會員號碼及MIRO登記電郵地址購買演唱會MIRO特別場門票。合資格人士只限購買特別場門票一次，最多兩張門票。

責任編輯：鄭樂怡

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