【美股分析】花旗成股神新寵　跑輸同業價殘=具長綫投資價值？

股神巴菲特近期頻頻掃貨，除了增持油股引起外界關注，股神「新寵」花旗集團（美：C）近一年既跑輸同業，亦跑輸大市。但換個角度看，當業績欠理想令股價低殘，與內在價值距離愈拉愈遠，正正締造低吸良機。未必所有投資者認同花旗集團，但至少被譽為「奧馬哈先知（Oracle of Omaha）」巴菲特已用行動表態，認為長綫持有花旗集團的訊號已經出現，且看這家百年老店歷史和最新業務。

由小銀行變金融王國

花旗集團追根溯源是一間擁有二百年歷史的老店，於1812年由一班商人向紐約州政府提出創立City Bank of New York，初期只是一間小型銀行。由服務地區商戶一直做到全國最具規模銀行，亦開始藉併購向其他金融領域伸延。

Travelers Group同樣是百年老店，主打保險及經紀業務，於1997年吞併著名美資投行所羅門兄弟後，隨即與花旗銀行合併，兩間分別價值700億美元的企業融為一體，變身金融巨企，即今時今日的花旗集團。現時業務遍及160多個國家及地區，客戶數目約2億戶，金融產品及服務覆蓋零售銀行及信貸、企業及投資銀行、證券經紀、金融交易服務及財富管理等。

首位女CEO上場即大刀闊斧

不過，花旗近年業績未達預訂目標，表現遠遠落後於同業。2017至21年期間，收入的複合年均增長率為負0.6%。而過去兩年受到信貸撥備影響，平均有形普通資本回報率（RoTCE）分別只有6.6%及8.9%。股價亦令捧場客失望，過去一年累積下跌逾32%，同期同業平均跌幅為12%。

去年2月，集團首席執行官Michael Corbat退休，由Jane Fraser接棒，成為美資大型銀行首位女話事人。上場隨即大刀闊斧，宣布要撤出十三個地區的零售銀行業務，當中包括中國、澳洲、印度、馬來西亞、台灣、菲律賓、南韓及俄羅斯等，決心推動大改革重振業務，將焦點投放在更具潛力的財富管理及投資銀行業務。

成本開支續增 重組成效待現

重組改革要見成效需時，花旗今年第一季收入191.9億美元，按年減少2.4%，按季則上升12.7%；期間整體非利息收入下跌，部分影響被機構客戶集團（ICG）和個人銀行及財富管理（PBWM）的淨利息收入所抵銷。首季營運開支增加15.3%，至131.7億美元。若撇除撤出亞洲零售銀行業務的相關成本，實際升幅約10%。為應對俄烏戰事可能構成的風險承擔，期內額外增加19億美元信貸撥備。

整體開支上升、信貸成本增加，以至收入下跌，拖累首季純利按年下跌45.7%，至43.1億美元，但按季則上升35.7%；首季每股攤薄盈利2.02美元，跌幅44.1%，好過市場預期。

巴郡換碼極具啓示

巴菲特向來着重價值投資，喜好掃平貨作長綫持有。早年看好富國銀行，於1989年起密密吸納，估計共斥資約2.9億美元購入約一成股權。巴郡於2017年開始逐步減持富國銀行，今年5月初披露已悉數出售股權，結束長達三十三年的股東關係。粗略估計，資本增值連帶股息，富國為巴郡進帳約200億美元。富國退、花旗進。巴郡按例披露最新投資組合變動，花旗成為新寵兒，已斥資近30億美元，購入5,520萬股，相當於2.8%股權。

三大因素利好中長期表現

能夠獲得股神眷顧，吸引之處絕不在於短綫回報。花旗現價較其帳面值大幅折讓四成以上，已符合超值抵買的條件；派息比率達百分之百，股息率有接近4厘，屬進可攻、退可守；更重要是加息大環境之下，最利好「百業之母」。對此時推動大改革的花旗而言，成效可能會更顯著，長綫確實值得留意。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：花旗獲股神眷顧 具長綫投資價值（收費文章）】

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