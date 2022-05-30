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【職場調查】全球人才短缺水平創近16年高　邊類人才最渴市？

個人增值 14:51 2022/05/30

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隨着全球疫情逐漸緩和，勞工市場的需求有望逐漸復甦。據人力資源機構萬寶盛華集團（Manpower Group）第三季就業前景調查顯示，僱主的招聘樂觀情緒已恢復到疫情爆發以來的最高水平。但與此同時，全球人才短缺水平達到近16年新高，亞太地區僱主普遍對要聘請人才填補空缺職位感到困難。

【藉性格測試更了解求職者？  6大缺點你要知！：按此

萬寶盛華集團對全球40個國家，共約4萬多名僱主進行的第三季就業前景調查，調查顯示，受訪36個國家的僱主認為招聘前景有所改善。招聘前景最強勁的國家或地區分別為墨西哥、巴西、印度及加拿大；而最弱的分別為希臘、台灣及日本。

【香港打工仔唔再搵錢至上？ 調查顯示逾6成人更看重Work-Life Balance ：按此

雖然招聘前景有所改善，但報告亦指，全球人才短缺水平達到近16年新高，有75%僱主表示，難以填補空缺的數量與去年相比增長了6%。當中以數據技能相關（29%）人才最缺，其次是銷售和營銷（22%）、營運和物流（21%）等技術工人。而亞太地區僱主報告亦發現，填補空缺職位最困難的地區依次為台灣（88%）、新加坡（84%）、中國內地（83%）、香港（83%）、印度（83%）和澳洲（81%）。

萬寶盛華主席兼行政總裁Jonas Prising表示，雖然很高興看到僱主招聘意欲有所改善，但同時他們愈來愈難找到適合的人才。她認為，除了求職者與公司所需專業技能有落差外，僱主還需面對因通脹高企，工資上漲等問題，加上俄烏戰爭加劇供應鏈供應，經濟前景有更大不確定性。

 

責任編輯：李瑩

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