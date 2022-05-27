  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (週五) 21:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《壯志凌雲》戲裏戲外大不同？　詳解 IWC、Porsche與靚佬湯關係

博客 19:22 2022/05/27

分享：

分享：

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠（Top Gun：Marverick》可謂氣勢如虹，憑著懷舊情懷加視覺官能刺激畫面，首周票房超過1億美元，打破靚佬湯多年來電影上映首周紀錄，算係為今年7月就60歲的靚佬湯送上最好的生日禮物！

《壯志凌雲》經典場面，同Iceman識英雄重英雄的獨行俠，Porsche Design Chronograph相當顯眼。（圖片：派拉蒙影業）

此戲難得之處，靚佬湯沒有跟前妻妮高潔曼（Nicole Kidman）和同期麥當娜（Madonna）在皮膚保養方面力臻完美到笑都無紋的情況出現，原來他也非常長情！事隔30多年，無論拍攝《壯志凌雲（Top Gun》或續集，湯告魯斯所戴的仍然是黑色PVD Porsche Design Chronograph ORFINA系列。

事隔36年，靚佬湯非常長情，還是手戴Porsche。（圖片：派拉蒙影業）

Porsche Design Chronograph推出50周年復刻版，錶徑40.8毫米，黑色塗層鈦金屬錶殼，搭載WERK 01.140（改變自7750機芯）機芯，售價約$83,000港元。（品牌提供）

如閣下戲已睇，那麼一定覺得古怪，明明電影有過一閃即逝的IWC錶鏡頭，但又只得靚佬湯戴Porsche Design版腕錶呢？當然因為合約問題啦！

大概給大家一些資料補充：IWC於2007年正式成為為TOP GUN海軍空戰部隊特製的腕錶，而飛行員畢業成為「攻擊戰鬥機戰術教官」（Strike Fighter Tactics Instructors, SFTI），到2018年為向美國海軍航空界致敬而製作錶盤上有標誌性的「TOPGUN」徽章，只有暱稱為「TOPGUN」的海軍戰鬥機武器學校（Navy Fighter Weapons School，即TOP GUN海軍空戰部隊）畢業生先能夠擁有，即是大家在電影中見到那一班「ELITE」中的「ELITE」。

到大部份美國海軍戰鬥機武器學校的教授和導師，戲中的Rooster就是手戴IWC這枚腕錶。（圖片：派拉蒙影業）

全採用實景拍攝，就連上天下海的臉部特寫表情，均是真人反應，氣壓幾強已經知啦！（圖片：派拉蒙影業）

大概知道飛行員駕駛F/A-18等超音速噴射戰機或在航空母艦上長時間服役時要面對的極端壓力，導致面容扭曲（如下圖），何況錶殼都會容易變形啦？那麼為了能抵抗強勁氣壓，IWC採用如陶瓷、鈦金屬和瓷化鈦金屬物料來做材質製作全新TOPGUN系列。

飛行員計時腕錶TOP GUN海軍空戰部隊「SFTI」特別版：錶徑44毫米，黑色陶瓷錶殼，黑色錶面，搭載自家製69380自動上鏈機芯，動力儲存46小時。（$308,000）

錶背刻有「TOPGUN」標記，防水約60米，限量1,500枚。

產品查詢：2668 5456

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
今日
【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
adidas推4大足球隊全新開季戰衣　阿仙奴,皇馬,祖雲達斯,拜仁慕尼黑「忠粉」各自入座
今日
adidas推4大足球隊全新開季戰衣　阿仙奴,皇馬,祖雲達斯,拜仁慕尼黑「忠粉」各自入座
【Art Basel】可望不可觸The Reach Ｍacallan巴塞爾藝術展推出81年威士忌
今日
【Art Basel】可望不可觸The Reach Ｍacallan巴塞爾藝術展推出81年威士忌

你可能感興趣

【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
今日 18:48
【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
adidas推4大足球隊全新開季戰衣　阿仙奴,皇馬,祖雲達斯,拜仁慕尼黑「忠粉」各自入座
今日 12:06
adidas推4大足球隊全新開季戰衣　阿仙奴,皇馬,祖雲達斯,拜仁慕尼黑「忠粉」各自入座
【Art Basel】可望不可觸The Reach Ｍacallan巴塞爾藝術展推出81年威士忌
今日 18:29
【Art Basel】可望不可觸The Reach Ｍacallan巴塞爾藝術展推出81年威士忌

最新專欄文章 更多

【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
今日
【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
【Art Basel】可望不可觸The Reach Ｍacallan巴塞爾藝術展推出81年威士忌
今日
【Art Basel】可望不可觸The Reach Ｍacallan巴塞爾藝術展推出81年威士忌
全新迷你無人機 DJI Mini 3 Pro登場　輕巧長氣47分鐘續航
今日
全新迷你無人機 DJI Mini 3 Pro登場　輕巧長氣47分鐘續航
adidas推4大足球隊全新開季戰衣　阿仙奴,皇馬,祖雲達斯,拜仁慕尼黑「忠粉」各自入座
今日
adidas推4大足球隊全新開季戰衣　阿仙奴,皇馬,祖雲達斯,拜仁慕尼黑「忠粉」各自入座
《璀璨帝國2》再揭亞洲名媛荒唐生活　富貴女DJ與大隻Kevin玩裸聊
2022/05/20
《璀璨帝國2》再揭亞洲名媛荒唐生活　富貴女DJ與大隻Kevin玩裸聊
畢業 電影院 壓力 航空母艦 戰機 電影 湯告魯斯 勞力士

下一篇文章

【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【投資策略】避險買收息股要知3個關鍵指標
【投資策略】避險買收息股要知3個關鍵指標
博客 - 【收息股】尋找最佳收息股的3個方法
【收息股】尋找最佳收息股的3個方法
博客 - 【速運快測】台灣疫情嚴峻快測價升缺貨　港人想寄去台灣有咩限制？
【速運快測】台灣疫情嚴峻快測價升缺貨　港人想寄去台灣有咩限制？
《璀璨帝國2》再揭亞洲名媛荒唐生活　富貴女DJ與大隻Kevin玩裸聊
《璀璨帝國2》再揭亞洲名媛荒唐生活　富貴女DJ與大隻Kevin玩裸聊
博客 - 【理財個案】50歲自僱人士為退休部署　應如何重整200萬元股票組合、100萬元現金？
【理財個案】50歲自僱人士為退休部署　應如何重整200萬元股票組合、100萬元現金？
博客 - 【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款