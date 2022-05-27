《壯志凌雲》戲裏戲外大不同？　詳解 IWC、Porsche與靚佬湯關係

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由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠（Top Gun：Marverick》可謂氣勢如虹，憑著懷舊情懷加視覺官能刺激畫面，首周票房超過1億美元，打破靚佬湯多年來電影上映首周紀錄，算係為今年7月就60歲的靚佬湯送上最好的生日禮物！
此戲難得之處，靚佬湯沒有跟前妻妮高潔曼（Nicole Kidman）和同期麥當娜（Madonna）在皮膚保養方面力臻完美到笑都無紋的情況出現，原來他也非常長情！事隔30多年，無論拍攝《壯志凌雲（Top Gun》或續集，湯告魯斯所戴的仍然是黑色PVD Porsche Design Chronograph ORFINA系列。
如閣下戲已睇，那麼一定覺得古怪，明明電影有過一閃即逝的IWC錶鏡頭，但又只得靚佬湯戴Porsche Design版腕錶呢？當然因為合約問題啦！
大概給大家一些資料補充：IWC於2007年正式成為為TOP GUN海軍空戰部隊特製的腕錶，而飛行員畢業成為「攻擊戰鬥機戰術教官」（Strike Fighter Tactics Instructors, SFTI），到2018年為向美國海軍航空界致敬而製作錶盤上有標誌性的「TOPGUN」徽章，只有暱稱為「TOPGUN」的海軍戰鬥機武器學校（Navy Fighter Weapons School，即TOP GUN海軍空戰部隊）畢業生先能夠擁有，即是大家在電影中見到那一班「ELITE」中的「ELITE」。
大概知道飛行員駕駛F/A-18等超音速噴射戰機或在航空母艦上長時間服役時要面對的極端壓力，導致面容扭曲（如下圖），何況錶殼都會容易變形啦？那麼為了能抵抗強勁氣壓，IWC採用如陶瓷、鈦金屬和瓷化鈦金屬物料來做材質製作全新TOPGUN系列。
產品查詢：2668 5456
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌