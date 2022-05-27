《壯志凌雲》戲裏戲外大不同？　詳解 IWC、Porsche與靚佬湯關係

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠（Top Gun：Marverick》可謂氣勢如虹，憑著懷舊情懷加視覺官能刺激畫面，首周票房超過1億美元，打破靚佬湯多年來電影上映首周紀錄，算係為今年7月就60歲的靚佬湯送上最好的生日禮物！

▲ 《壯志凌雲》經典場面，同Iceman識英雄重英雄的獨行俠，Porsche Design Chronograph相當顯眼。（圖片：派拉蒙影業）

此戲難得之處，靚佬湯沒有跟前妻妮高潔曼（Nicole Kidman）和同期麥當娜（Madonna）在皮膚保養方面力臻完美到笑都無紋的情況出現，原來他也非常長情！事隔30多年，無論拍攝《壯志凌雲（Top Gun》或續集，湯告魯斯所戴的仍然是黑色PVD Porsche Design Chronograph ORFINA系列。

▲ 事隔36年，靚佬湯非常長情，還是手戴Porsche。（圖片：派拉蒙影業）

▲ Porsche Design Chronograph推出50周年復刻版，錶徑40.8毫米，黑色塗層鈦金屬錶殼，搭載WERK 01.140（改變自7750機芯）機芯，售價約$83,000港元。（品牌提供）

如閣下戲已睇，那麼一定覺得古怪，明明電影有過一閃即逝的IWC錶鏡頭，但又只得靚佬湯戴Porsche Design版腕錶呢？當然因為合約問題啦！

大概給大家一些資料補充：IWC於2007年正式成為為TOP GUN海軍空戰部隊特製的腕錶，而飛行員畢業成為「攻擊戰鬥機戰術教官」（Strike Fighter Tactics Instructors, SFTI），到2018年為向美國海軍航空界致敬而製作錶盤上有標誌性的「TOPGUN」徽章，只有暱稱為「TOPGUN」的海軍戰鬥機武器學校（Navy Fighter Weapons School，即TOP GUN海軍空戰部隊）畢業生先能夠擁有，即是大家在電影中見到那一班「ELITE」中的「ELITE」。

▲ 到大部份美國海軍戰鬥機武器學校的教授和導師，戲中的Rooster就是手戴IWC這枚腕錶。（圖片：派拉蒙影業）

▲ 全採用實景拍攝，就連上天下海的臉部特寫表情，均是真人反應，氣壓幾強已經知啦！（圖片：派拉蒙影業）

大概知道飛行員駕駛F/A-18等超音速噴射戰機或在航空母艦上長時間服役時要面對的極端壓力，導致面容扭曲（如下圖），何況錶殼都會容易變形啦？那麼為了能抵抗強勁氣壓，IWC採用如陶瓷、鈦金屬和瓷化鈦金屬物料來做材質製作全新TOPGUN系列。

▲ 飛行員計時腕錶TOP GUN海軍空戰部隊「SFTI」特別版：錶徑44毫米，黑色陶瓷錶殼，黑色錶面，搭載自家製69380自動上鏈機芯，動力儲存46小時。（$308,000）

▲ 錶背刻有「TOPGUN」標記，防水約60米，限量1,500枚。

產品查詢：2668 5456