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【Art Basel】可望不可觸The Reach Ｍacallan巴塞爾藝術展推出81年威士忌

博客 18:29 2022/05/27

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威士忌龍頭Macallan也來湊Art Basel的熱鬧，推出81年的威士忌The Reach。

藝術又豈止繪畫、裝置、雕塑那麼簡單？經年累月製作的佳釀，也是一門藝術。蘇格蘭威士忌龍頭Macallan也來湊Art Basel的熱鬧，除了推出品牌迄今為止年份最久（81年）的威士忌The Reach，而且還加添了藝術的元素——銅鑄三手雕塑座，可以說藝術滿分。

The Reach全球限量發售288瓶，有興趣者可致電：2891 8086查詢。（圖片：品牌提供）

這Macallan新上場的另一傑作The Reach，原來背後也有一段感人故事。時光倒流去到1940年，熟悉歷史的話，當記得那是正值局勢嚴峻、生活困苦的二戰時期，而The Reach正是在那年入桶，成為Macallan史上首次被迫休業前的最後一批蒸餾入桶陳釀的威士忌。

盛載酒瓶的木櫃是利用一棵近期在Macallan莊園倒下的榆樹木材製成，而這棵榆樹的樹齡恰好與The Reach的酒齡相若。（圖片：品牌提供）

這經歷過艱苦歲月的佳釀，今天以獨特的姿態面世。由蘇格蘭雕塑家Saskia Robinson為The Reach打造的銅鑄三手雕塑座，便是向在艱巨逆境中仍然努力重現Macallan精神的前人，以及今天堅持品牌價值的釀酒團隊致敬。這銅鑄三手雕塑座，無論指甲及肌膚紋理均栩栩如生。

每一隻手代表著Macallan歷史中出現的重要人物及他們的獨特故事：第一隻手代表1940年的酒廠工人，在80多年前充滿挑戰的艱辛時代，創造了這珍稀佳釀；第二隻手代表品牌前董事長Allan Shiach，其祖父是The Reach於1940年入桶時領導著酒廠的負責人；而第三隻手則象徵現今Macallan的釀酒大師Kirsteen Campbell，她精心挑選了這1940年入桶的佳釀來調配出The Reach，並決定與世界分享這款珍稀威士忌。

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撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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