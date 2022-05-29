【保費融資】保費融資風險你要知！　借貸每年需續期　退保價值非保證

本網曾發布有關保費融資premium financing的文章，讀者林小姐指甚感興趣，希望了解更多當中資涉及的風險及需要留意的事項，故來信希望詳細解說。

當文章刊登之後，意想不到地筆者接到很多朋友的關注及查詢，希望了解更多有關保費融資涉及的風險及需要留意的事項。這個態度是非常正確的，投資前先了解有關風險，永遠是王道。礙於當時篇幅所限，筆者當時已強調假設讀者們對保費融資已有一定程度的了解，並已清楚明白當中運作和涉及的風險與需要關注的事宜，因而在那篇文章中只焦點於利率改變對保費融資的回報影響，把一些看法跟大家分享。今次，筆者希望藉這機會和大家分享一下筆者所了解的一切。

退保價值絕非保證

筆者認為最重要必須清楚了解的第一點是，用作保費融資的分紅保險之退保價值的組成成分特點。因為這個結構特點會直接影響保費融資安排的回報及風險。大家必須留意，分紅保險之退保價值主要由兩部分組成，保證金額及非保證金額。保證金額顧名思義是保證的，不同保單年度終結的保證金額會於說明摘要（illustration）中清楚列明。而非保證金額部分則由「累積周年紅利及累積利息」及「終期紅利」所組成。於說明摘要中的這兩項數值只是供參考而已。

紅利之設立目的是給保單持有人有機會分享保險公司之保險業務中的部分利潤，從而獲得長遠回報的機會。為達致這個目的，保險公司會投資於多種經謹慎挑選的資產組合來產生利潤及平衡風險。一般保險公司的多元化投資組合常常包括固定收益工具或有息債券，及增長型資產。鑑於保險公司所選擇的資產貨幣和保單貨幣並不相同，保險公司有機會利用衍生工具管理滙率風險。基於這些因素，紅利及紅利積存利率並非保證及可能會就說明摘要中所顯示的較高或較低，同時亦構成保費融資安排中不可忽視的風險部分。

保費融資最少七年

與此同時，當向銀行融資即貸款來購買分紅保險，有一點是不可以忽略的。一般的保費融資安排最少需要七年或以上的時間才會產生正回報。很多參與保費融資安排之銀行對於保費融資的融資安排是需要每一年檢討一次。即是銀行需要每年就客人的還款能力及風險作一次檢討，從而估計能否繼續下一年的借貸。同時每一年續約的時候，銀行絕對有權決定續約與否或更新貸款條件。萬一中途銀行拒絕再為融資續期，又或者新的融資條件是借貸人承擔不起了的。這有可能對借貸的朋友產生意想不到的風險，對於一項投資年期為7年或以上的投資安排來說，這個不確定因素絕對不可忽略的。

同時，絕大部分參與保費融資安排的銀行，是會把客人的融資借貸登記於TU信貸評級裏。這會對將來計劃置業及需要作安排樓宇按揭的朋友會造成一定程度的影響。

【原文：保費融資涉風險 借貸每年需續期（收費文章）】

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