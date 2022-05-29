【職場調查】藉性格測試更了解求職者？　 6大缺點你要知！

近年許多企業以性格測試評估工具進行招聘，對於部分行業僱主而言，面試中加入性格測試部分，能更了解潛在員工。據TheNextWeb報告表示，性格測試現廣泛用於企業招聘，可節省面試評估時間；但報告強調，以性格測試工具對求職者作評估，同時要考慮下列6項缺點。

1.測試成負面影響

報告引述美國人力資源管理協會調查指，22%的人力資源部門會使用性格測試作為評估工具，測試項目包括責任心、內外向的性格、判斷能力，以及人際關係等，但測試過程或會對求職者在面試中帶來負面影響及困擾。

2.求職者答案不真實

報告指，在過往求職者的履歷表中，或會發現求職者誇大他們的工作經驗及技能，若求職者填報性格測試工具時，呈交不實答案，或會讓測試結果出現偏差。

只反映基本因素 或造成歧視

3.工具造成歧視

企業聘請人員，不能以其性別、宗教或任何區別因素而歧視求職者，性格測試的工具會要求求職者提供深入資料，該資料或被人力資源部門用於識別心理健康問題，若單以測試報告作為聘請參考，招聘時或會造成歧視。

4.測試數據不反映真實

性格測試作為招聘工具，只能測試出求職者基本性格，但在實際工作時，或會有不一樣的表現。

5.性格不等於才能

現今企業講求多元文化，以性格測試數據作為聘請參考，或有可能影響企業的多元文化發揮，甚至令面試時排除了能夠跳出固有空間的人才。

6.以人為本

只利用數據分析或會讓企業業務有出錯的機率，報告建議，招聘面試更應人性化，人力資源部門倘以性格測試作為工具，該數據應只用於參考，其招聘結果最終還應以人為本。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：招聘藉性格測試 須留意工具6缺點（收費文章）】

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