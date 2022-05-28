【好去處】北角「油街實現」擴展成新藝術空間　館內4個面向滙聚多元化展覽平台

北角的「油街實現」前身為香港皇家遊艇會會所，於1908年落成啟用，曾經位處海邊。1930年代北角填海工程後，先後被改劃為政府物料供應處員工宿舍，及古物古蹟辦事處的考古貯存倉庫。及後在藝術推廣辦事處籌劃下，將這所擁有紅磚瓦頂的二級歷史建築活化修復，並於2013年改名為「油街實現」，作為藝術空間給公眾參觀。

2019年的擴展計劃，令新空間擁有一所兩層高的建築物作展覽及活動用途。今次推出的項目，便包括設計、建築、當代藝術及其他創意形式，並且分為油街焦點、油街日常、油街在地和油街着綠等4個面向。

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油街4個面向

油街焦點邀請本地和國際藝術家展示作品，增進不同地域交流，如《賞森。悅木》，由美國著名建築團隊Diller Scofidio + Renfro種植多棵龍柏樹。韓國知名藝術團隊d'strict的3D數碼藝術展覽，則將油街陽台轉化成立體空間，衝擊觀眾的視覺界限。

油街日常藉着日常舉辦的活動與市民對話，如貳零貳貳同學會，就是由12個創意單位及藝術家以展示、表演和活動形式，與公眾作6個月的生活體驗交流，令人期待的，便有藝人林嘉欣將在這裏展出其陶瓷藝術。

油街在地則邀請藝術家駐留創作，如插畫藝術家吳嘉敏製作了戶外壁畫地圖《綠野油蹤》，以及建築工作室napp studio創作的藝術座椅《連里枝》，都為「油街實現」增建的戶外空間注入藝術新思。

油街着綠則透過種植在油街的植物，連繫人與環境之間的關係。藝術家鄭炳鴻便嘗試夥拍本地農夫，在此種植了10種共100棵果樹及多款野菜，向公眾展示盛產植物及其相關香港地方故事。

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作者：何小雲

責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：北角油街實現新藝術空間 滙聚多元化展覽平台】

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