【泰國旅遊】KKday布吉旅遊套票499元包4晚酒店　送HK Express現金券及1天專車遊

泰國已正式開關，相信不少期待已久的港人也相當心動，如正在物色布吉酒店，這個KKday套票絕對超值。4晚布吉酒店連早餐只需499元，更送HK Express 500元泰國機票現金券、1天布吉專車遊，價錢極為吸引。

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套票包4晚布吉4星級酒店連早餐，為Nipa Resort， Patong Phuket或SLEEP WITH ME HOTELdesign hotel @ patong或同級，兩間均位於熱鬧的芭東市中心，前往海灘、夜市及餐廳亦相當方便，更可自選酒店升級優惠，每位加100元或300元升級至5星級酒店。

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另送HK Express 500元現金券，適合用作購買泰國機票。1天布吉專車遊以泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》為主題，到訪劇內景點包括網寮斗母宮、九天宮、布吉舊城及蓬貼海角等等。

預訂日期由即日至2022年6月30日，旅遊日期由6月1日至10月31日。最少二人成行，必須先於泰遊局網站註冊為會員才可享用優惠。如套票因疫情而導致未能出發，更可申請延期，但就須按實際出發日期補回酒店差價。

旅遊套票可於KKday官網上訂購，

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊】

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