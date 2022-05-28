【健康增值】基因改造番茄即將上市　增維他命D來源

維他命D主要來源可透過曬太陽獲得，基本上人類只要一天暴露在陽光下10分鐘，就能自行合成足夠的維他命D3。如果擔心日照不足的話，也可藉由飲食將維他命D攝取進身體內。

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改造番茄基因 解決維他命D不足

CNN美國有線電視新聞網指，科學家已以技術改造番茄基因，增加番茄的維他命D含量，為高維D食物增添多一名「新力軍」。

維他命D可分為動物性和植物性來源，動物性有魚類、雞蛋、鴨肉等；植物性則有菇類、黑木耳等，番茄從來沒有在此「榜上有名」。科學雜誌《自然植物》在本周初發表一項新鮮熱辣研究，英國一組研究人員提出了一種潛在嶄新的純素維他命D來源：使用CRISPR-Cas9技術改造的番茄基因，包含維他命D的前體物質。如果農民和生產商採用這一過程，這些番茄有助解決維他命D不足問題。

維他命D補充劑在許多國家都輕易買到，但參與研究的專家英國諾里奇約翰英因斯中心教授Cathie Martin說吃番茄，比吃補充劑好得多。「人們吃水果和蔬菜的量總是不足夠，我認為以植物形式獲得維他命D的膳食來源是不錯方法，而本身是上佳維他命C來源的番茄，兼有豐富維他命D，可算是額外的好處。」

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陽光維他命

對於大多數人來說，維他命D的主要來源是飲食，但當皮膚暴露在UVB紫外綫下時，身體也會產生微量營養素，所以維他命D又稱為「陽光維他命」。科學家們在番茄植物中利用了類似的過程，皮膚中可以製造維他命D的化合物被稱為7-DHC或維他命D3，它也存在於番茄植物的葉子和未成熟的綠色果實中。研究人員阻斷了番茄植物中的一個基因，從而使維他命D3能夠在成熟的番茄果實中累積。

基因改造番茄經過UVB紫外綫處理，研究發現，一個番茄中的維他命D3原，一旦轉化為維他命D3，將相當於兩個中等大小的雞蛋或28克吞拿魚中的維他命D3含量。

實驗品預計下月有收成

英國正埋首進行一項試驗，評估在戶外種植的基因番茄是否會自動轉化維他命D3。Cathie Martin說，預計第一批實驗品將在本年6月底成熟。研究人員表示，此基因阻斷技術也可應用於其他茄科植物，如甜椒、辣椒、茄子和馬鈴薯。

雖然透過用UVB紫外綫處理或野生種植時，蘑菇也可以成為維他命D的來源，惟這些植物產生了維他命D2，該論文稱，與來自肉類和奶製品的維他命D3相比，維他命D2的生物有效性大大降低。

作者、責任編輯：周美好

【原文：CNN：基因改造番茄即將上市 增維他命D來源】

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