【移民新加坡】前教師港媽移居新加坡　當地公立學校重視多元發展

育有兩名兒子，曾在香港任職中學教師的港媽Eunice，於年半前毅然全家移居新加坡。Eunice表示，新加坡政府在教育上不斷因應時代而改革，除了重視精英教育，近年亦尊重學生的多元發展，不會只看學術成績，也重視其他才能。

在香港任職中學視覺藝術教師近20年的Eunice，兩名兒子分別12歲及5歲。她指，兩年前丈夫需調職到新加坡，雖然全家人都十分猶豫，擔心移居到陌生城市會不適應，但最後還是下決心「背井離鄉」，搬到新加坡。

學校重視多元發展

Eunice大仔在香港就讀直資港大同學會小學，她形容兒子在香港的學習環境已算「非主流」，學校重視創意教學，學業壓力不算大。但來到新加坡後，卻發現當地對兒童創意和多元發展的重視，是有過之而無不及，讓她大感驚喜。「初時都驚新加坡主流學校好高壓，但原來較香港非主流學校更輕鬆。」

她指，兒子在香港每日有2至3份功課，相對其他學校為少，但在新加坡讀小學，經常沒有功課，就算有也只是1至2份，同時，初小也沒有考試。「變相小朋友會多了時間培養興趣，去love to learn。」

Eunice到新加坡後變身全職主婦，但她仍對當地教育制度有所研究。「新加坡不斷改革教育，投放很多資源，每一間普通本地學校，都是好學校。」她解釋，當地所有學校都用同一套教材，只有教學方法會因應學生情況微調，同時老師亦會不定期在不同公立學校間調職。當地不同的主流學校，其實並無貴賤之分，而當地公民或持永久居民身份人士的子女，在新加坡法例下，不能入讀國際學校。「當地的國際學校只會留給外國人子女就讀。」

雖然未有永久居留權，但最後Eunice仍選擇讓兒子就讀當地公立學校。「我們作為外國人，學員每月800多元新加坡紙，相當於港幣4,000幾，與在香港讀直資學校差不多。當地公立學校的教科書，在香港新加坡國際學校也可以買到，他們教的也是新加坡公立學校的課程。」她笑言丈夫經常與她開玩笑稱，「阿仔已經讀緊香港嘅國際學校啦！」

兼顧不同才能學生

大兒子現時準備升中學，Eunice指當地中學開始會有分流政策，將能力不同的學生，分派到不同類型學校，所以兒子也開始緊張。不過她認為，當地的升學政策較為清晰，家長很少要花氣力揀選學校，或是否要選擇直資學校等不同類型的學校。她補充，新加坡其實並非不注重培育頂尖人才。「小學三年級會有評估，老師會推薦一些資優學生去做，然後會有特別資源給予通過測試的學生。」她指，能夠注重照顧個別差異這一點，令她相當驚喜。

Eunice的兩名兒子也很喜歡在新加坡上學，「這裏的小朋友較簡單，包容性強，因為有不同族裔，會識得尊重大家不同的文化或宗教背景，就算是外地插班生，亦好快適應。」

她笑言，最令兒子滿意的是學校飯堂，咖喱、清真食物、西餐或中式粉麵飯菜都有。「有機會感受不同文化，也是培養他們的共融能力。」

作者：莊恭南

責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：前教師港媽移居新加坡 當地公立學校重視多元發展（收費文章）】

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