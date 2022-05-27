【元宇宙】調查：75%已營運App港企未準備進元宇宙　 本港IT人才短缺、欠缺資金成主因

元宇宙（Metaverse）在投資界、科技界成熱話後，不少企業都開始涉獵元宇宙商機。不過，香港無線科技商會發布「香港智能手機應用程式業界調查 2021-2022」的調查指，發現75%受訪香港企業仍未為進入元宇宙作任何準備，人才短缺及欠缺資金是窒礙他們進入元宇宙的主因。

有16%港企表示不相信元宇宙概念

調查於今年2月至3月期間，分別以網上問卷及電話形式成功訪問143間在香港或亞洲其他地區經營智能手機應用程式業務的企業管理階層，了解業界目前的需要，與香港企業進軍元宇宙的情況。

調查結果顯示，有75%受訪港企表示仍未準備好迎接元宇宙，當中中小企佔大多數，16%更表示不相信元宇宙概念。其他不參與元宇宙的原因，包括公司產品不適用於元宇宙、未來發展不會涉及元宇宙，以及不熟悉、沒興趣、與業務無關及不需要等。

調查亦指出，使用者體驗 （User Experience， 簡稱UX）設計為元宇宙的重要一環，但只有58%受訪港企表示會在UX設計上投放資源。至於在產品研發方面所投放的資源佔所有研發資源的比例，由2020年的79%下跌至2021年的64%，平均投資金額亦減少至約110萬元。

香港無線科技商會主席羅國明表示，是次調查反映人才短缺亦窒礙元宇宙在香港的發展，這亦是本地IT企業一直所面對的痛點，在面對亞洲其他國家及地區的競爭時相當不利。香港企業宜加強包括在使用者體驗設計等方面的投資，提升競爭力。

責任編輯：區祖飛

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