  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (週五) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】調查：75%已營運App港企未準備進元宇宙　 本港IT人才短缺、欠缺資金成主因

個人增值 17:47 2022/05/27

分享：

分享：

元宇宙（Metaverse）在投資界、科技界成熱話後，不少企業都開始涉獵元宇宙商機。不過，香港無線科技商會發布「香港智能手機應用程式業界調查 2021-2022」的調查指，發現75%受訪香港企業仍未為進入元宇宙作任何準備，人才短缺及欠缺資金是窒礙他們進入元宇宙的主因。 

有16%港企表示不相信元宇宙概念

調查於今年2月至3月期間，分別以網上問卷及電話形式成功訪問143間在香港或亞洲其他地區經營智能手機應用程式業務的企業管理階層，了解業界目前的需要，與香港企業進軍元宇宙的情況。

調查結果顯示，有75%受訪港企表示仍未準備好迎接元宇宙，當中中小企佔大多數，16%更表示不相信元宇宙概念。其他不參與元宇宙的原因，包括公司產品不適用於元宇宙、未來發展不會涉及元宇宙，以及不熟悉、沒興趣、與業務無關及不需要等。

調查亦指出，使用者體驗 （User Experience， 簡稱UX）設計為元宇宙的重要一環，但只有58%受訪港企表示會在UX設計上投放資源。至於在產品研發方面所投放的資源佔所有研發資源的比例，由2020年的79%下跌至2021年的64%，平均投資金額亦減少至約110萬元。

香港無線科技商會主席羅國明表示，是次調查反映人才短缺亦窒礙元宇宙在香港的發展，這亦是本地IT企業一直所面對的痛點，在面對亞洲其他國家及地區的競爭時相當不利。香港企業宜加強包括在使用者體驗設計等方面的投資，提升競爭力。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : NFT

最新專欄文章 更多

【元宇宙】電盈夥香港電訊進駐The Sandbox元宇宙　推全球首個虛擬5G流動網絡
2022/05/26
【元宇宙】電盈夥香港電訊進駐The Sandbox元宇宙　推全球首個虛擬5G流動網絡
【NFT】「CRYPTYQUES」藏品重現80年代香港經典電影場景　《烈火青春》張國榮半裸上陣一幕都有得睇！
2022/05/20
【NFT】「CRYPTYQUES」藏品重現80年代香港經典電影場景　《烈火青春》張國榮半裸上陣一幕都有得睇！
【元宇宙】研究：元宇宙發展第10年　料為全球GDP貢獻2.8%
2022/05/20
【元宇宙】研究：元宇宙發展第10年　料為全球GDP貢獻2.8%
【NFT】張敬軒NFT於6月底發行　持有者可共同建構元宇宙Hinsland兼獲綫下福利
2022/05/19
【NFT】張敬軒NFT於6月底發行　持有者可共同建構元宇宙Hinsland兼獲綫下福利
興趣 元宇宙 概念 產品 香港生產力促進局 智能手機 設計 香港 商會 亞洲

上一篇文章

【港鐵優惠】港鐵5.31下午2時派發10萬張免費車票　一文看清領取方法

下一篇文章

【ET財智Talk】內地疫情好轉　Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場趨勢】香港打工仔唔再搵錢至上？　調查顯示逾6成人更看重Work-Life Balance
【職場趨勢】香港打工仔唔再搵錢至上？　調查顯示逾6成人更看重Work-Life Balance
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至5月27日）
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至5月27日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月25日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月25日）
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款