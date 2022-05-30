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【消費優惠】A-1 bakery會員網購店取享折上折　1月至5月壽星到大富翁夢想世界享免費入場

精明消費 07:00 2022/05/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. A-1 bakery：九州亞魯斯蜜瓜蛋糕系列 會員可享「折上折優惠」

熱情初夏嘅來臨，A-1 bakery推出當造日本蜜瓜甜品，只要在網上選購再到店領取，A-1會員可享「折上折優惠」，紅卡會員9折，銀卡會員85折。

    點擊圖片放大

2.大富翁夢想世界：送免費入場券

1至5月壽星於5月到大富翁夢想世界，即可憑香港身分證，享受免費入場優惠。同行者讚好MONOPOLY DREAMS Facebook專頁，亦可享受門票8折優惠。不過要留意生日訪客需帶同最少一位親友以生日同行8折優惠現場現金購買成人門票後（成人門票優惠價為208元），生日訪客即可獲贈生日免費門票乙張供生日本人使用，並且只限享用一次及需要於5月份內購買。

    點擊圖片放大

3.衛訊 ：OTO無綫眼部按摩器快閃29折

即日起至6月1日，衛訊進行快閃優惠，OTO Eye Rest無綫眼部按摩器以29折價出售，即399元可購得，原價為1380元。

    點擊圖片放大

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