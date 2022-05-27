【消費優惠】7-Eleven雪糕零食限時優惠 $55元/8支雀巢甜筒 精明消費 09:00 2022/05/27 分享： 分享： 今期7-Eleven又有著數優惠，55元有8支雀巢甜筒（各款）、30元有4杯十字牌純乳酪90-120克（各款）、32元有2件威斯比蕃茄醬風味薯片100克，更多優惠可以留意以下。 ▼點擊圖片放大 +2 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【港鐵優惠】港鐵5.31下午2時派發10萬張免費車票 一文看清領取方法 今日 【港鐵優惠】港鐵5.31下午2時派發10萬張免費車票 一文看清領取方法 【抗疫支援】政府續向長者免費派快速測試至6月底（附索取地點及所需文件） 今日 【抗疫支援】政府續向長者免費派快速測試至6月底（附索取地點及所需文件） 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至5月27日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至5月27日） 【消費優惠】OK便利店限時優惠 Häagen-Dazs脆皮雪糕批$120/6件 今日 【消費優惠】OK便利店限時優惠 Häagen-Dazs脆皮雪糕批$120/6件 【消費優惠】鮮選壽司藍灣廣場店開幕 惠顧滿$500送主題布袋 今日 【消費優惠】鮮選壽司藍灣廣場店開幕 惠顧滿$500送主題布袋 檸檬 雀巢 食用安全 食譜 養生 美食 7－Eleven 乳酪 香港 飲品