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【消費優惠】7-Eleven雪糕零食限時優惠　$55元/8支雀巢甜筒

精明消費 09:00 2022/05/27

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今期7-Eleven又有著數優惠，55元有8支雀巢甜筒（各款）、30元有4杯十字牌純乳酪90-120克（各款）、32元有2件威斯比蕃茄醬風味薯片100克，更多優惠可以留意以下。

    點擊圖片放大
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欄名 : 消費錦囊

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