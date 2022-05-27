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【NFT】跑步賺幣應用程式STEPN將清查內地用戶　7月15日起停止服務

個人增值 18:18 2022/05/27

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近年NFT及元宇宙投資概念成為熱潮，但由於投資風險高，加密貨幣及非同質化代幣（NFT）均成為內地新監管目標。主打跑步賺幣的區塊鏈遊戲STEPN公布，為積極主動響應相關監管政策，STEPN將清查內地帳戶，若發現內地地區用戶，STEPN將依據使用條款在7月15日起停止提供GPS及IP位置服務，意味內地用戶將無法再透過跑步賺幣。

【譚仔NFT白名單活動5月26日開始 消費講「姐姐我要白名單」送白名單機會卡（附詳情）：按此

主打「Move to Earn」的區塊鏈遊戲STEPN，讓用戶透過購買NFT運動鞋後，即可在應用程式內透過跑步賺取加密貨幣與代幣，結合現實及元宇宙概念，鼓勵用戶「走出戶外運動」。

STEPN在今早公布，為積極主動響應內地監管政策，STEPN將清查中國內地帳戶，若發現中國內地地區用戶，STEPN將依據使用條款在7月15日起停止提供GPS及IP位置服務，意味內地用戶將無法再透過跑步賺幣。

【杜汶澤NFT「喱DAO」發行專屬代幣$LATE Token  公開招募元宇宙女團成員（附報名網址）：按此

STEPN更指，鼓勵內地用戶自行決定處理應用程式內的資產，而有關措施的細節，將通過社交媒體、郵件、應用內提示等方式通知用戶。STEPN更強調，從未在中國開展業務，而且一直高度重視法規，嚴格遵守當地監管機構的相關要求。

    點擊圖片放大
    +2

根據CoinMarketCap的數據，STEPN發行兩種代幣的價格明顯下挫，Green Metaverse Token（GMT）在過去24小時由1.20美元跌至0.93美元，跌20.4%，而遊戲獎勵代幣Green Satoshi Token（GST）則由2.18美元跌至1.68美元，跌23%。

 

責任編輯：李瑩

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