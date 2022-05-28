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【好去處】YOHO MALL夏日動物主題打卡熱點　周末市集主打戶外及寵物用品

個人增值 13:00 2022/05/28

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清爽好天氣最好結伴外出走走，YOHO MALL由6月1日至7月31日將舉行「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」主題活動，走訪4大動物趣拍區，每逢假日更有「WILD-PET周末市集」，同時推出大電視互動遊戲，競逐豐富獎品。

商場設有4大「佛系」慵懶動物打卡區，露天廣場有4.2米巨型「Chill懶午睡熊」，還有人氣「『唔係啩』樹熊」，地下園林都市農莊的4米高的「沒所謂長頸鹿」，白鷺花園則有3隻肥嘟嘟動物Chill Hea生活。

由6月3日至6月26日一連4個周末將舉辦「WILD-PET周末市集」，搜羅了一系列行山露營用品及寵物用品，超過40個品牌輪流進駐，包括主打純黑露營用品的Meticulous Millimetre、來自日本的Camping Waku等，寵物用品方面有健康食品、護理用品及可愛服飾。

市集舉行期間，The Point會員可以積分換領DIY手作包，咖啡愛好者更可參加NODI Coffee Plus舉辦的手沖咖啡工作坊，體驗咖啡手沖文化。會員以積分換領$50餐飲電子優惠券，於多間地下園林餐廳消費可享立減優惠。

YOHO MALL「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」
地址：YOHO MALL I白鷺花園、露天廣場及地下園林
日期：6月1日至7月31日
時間：10am至10pm

    點擊圖片放大

 

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：YOHO MALL 夏日動物主題打卡布置 周末市集主打戶外及寵物用品（收費文章）】

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