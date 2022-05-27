元宇宙│元宇宙是創新商機還是一場泡沬？

新冠病毒疫情漸趨平穩，平均每天200多宗的確診個案，暫見對公眾生活未構成嚴重影響，儘管傳播鏈處處，但大家仍然是「工照返、飯照食、戲照睇」，把過去兩三個月困在家中防疫的悶氣一下子抒發出來。

電訊商進駐元宇宙世界有何啟示？

儘管人們開始回復正常生活，但虛擬世界的發展仍然繼續。本周最新的發展，便是香港最大的電訊科技及媒體企業電訊盈科 （00008） 及香港電訊 （06823） ，宣佈進駐The Sandbox以香港為主題的社區Mega City的元宇宙世界，並已購入一塊虛擬地皮作發展。

元宇宙版Mirror有得諗

公司表示「會在社區推出全球首個虛擬5G流動網絡，同時亦正在部署嶄新多媒體Web3元宇宙，將傳統影視內容及音樂元素打造成前所未有的創新娛樂新領域。」而公司發佈的短片就顯示，多個集團品牌都會進駐元宇宙，到結尾的時候，更好像有12個人在台上表演，未知他們是否MIRROR的元宇宙版呢？

還有在元宇宙中建設5G網絡，聽起來都有很多黑人問號，5G不是要用頻譜嗎？要如何在虛擬世界建一個沒有頻譜的流動網絡？用途又是什麼呢？

另外，日前也有一家專門從事活動製作的企業，也宣佈在Sandbox上購置虛擬土地，為客戶進軍元宇宙作好準備。

企業進駐元宇宙 「人有我有」怕執輸？

根據過去數月的新聞報道，現時已宣佈進軍元宇宙的香港公司，包括了銀行、酒店、地產發展商及娛樂等。對薑餅人來說，除了娛樂產業有其清晰的經營方向外，其他傳統行業在The Sandbox上插旗，予人感覺便是「人有我有」和「不要執輸」，至於與其現實業務有何關係，則尚未有一個答案來。

由於欠缺實際業務，現時的元宇宙熱潮是否真的成為熱潮，能與20多年前的科網熱潮相提並論呢？ 薑餅人相信還有一段距離。除了至今元宇宙發展尚無明確定義外，也似乎是有心者很熱心參與，無心者則「當看不到」。

商機未現先有贏家－The Sandbox

不過可以肯定的是，負責將虛擬土地出售予一眾大孖沙的The Sandbox，必然是贏家，可說是線上經濟帶到線下的始祖。

事實上，薑餅人在另一媒體閱讀了有關The Sandbox創辦人蔡和偉的專訪，他說在The Sandbox上賣的土地每塊入門價為2.7萬港元，需要以虛擬平台貨幣支付相關價值。企業獲得這塊土地之後，便可將之自用或分租去出。蔡說現時The Sandbox合共有逾16萬塊土地，大約七成已售出，餘下三成可望在年內售罄，估計所有土地的總值超過39億元。

元宇宙與網上遊戲有何分別

這樣一來，其實The Sandbox就是一個虛擬地產商，將土地出售後袋袋平安，然後繼續協助買家維持整個虛擬世界的運作。

簡單來說，The Sandbox在引入諸多公司後，便會逐步將現實的生意搬進來，估計日後在The Sandbox中， 各位仍然可以搭地鐵，用渣打信用卡買東西，繼續使用csl 或1O1O的5G服務，並可觀看一眾男團女團的虛擬表演，但大家必須先成為The Sandbox的成員，建立自己的虛擬身份，再加上加密貨幣的錢包，這樣便可以在這個社群遊玩。但這跟玩網上遊戲有何分別呢？