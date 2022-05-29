【消費優惠】荃灣廣場限時購物節　最平1折　晚上6時後消費可獲賞上賞

荃灣廣場半年一度「筍得祭」購物節載譽歸來，自即日至5月31日舉行，商場今年更擴大優惠版圖，有逾60間人氣商戶、提供超過140個至筍優惠，同時還送出高達$2,150贈券回贈。另外，商場更加推6pm後消費賞上賞，凡換領任何「筍得祭」獎賞，便可額外獲得$100時尚生活電子禮券。

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「筍得祭」優惠包括美粧護膚、潮流服飾、運動服裝及用品、家品電器、餐廳食肆、甜品輕食等，如以3折買入bread n butter精選貨品、$25品嘗丸龜的番茄牛肉烏冬、5折購入City Chain鐵達時腕錶等。

只要於潮流服飾商戶消費滿$500，即送$50商場贈券。另有全新登場的Point Dollar，可用消費賺取的積分轉換為Point Dollar，250分即可當$1 Point Dollar，實行「積分當錢使」，場內逾80間商戶可使用，包括豐澤、蘇寧、莎莎、New Balance、Nike等。

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作者：副刊組

責任編輯：劉妙賢



【原文：荃灣廣場限時購物節 最平1折 晚上6時後消費可獲賞上賞】

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